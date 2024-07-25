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經濟

周大福季績遜預期 多家大行削目標價

【明報專訊】珠寶首飾股周大福（1929）2025財年首季交出差於預期的成績後，公司昨遭多家投行削目標價。當中美銀將周大福2025財年盈利預測下調8%，是由於年初至今的同店銷售趨勢差於預期，以及零售點網絡關閉多於預期影響，將周大福目標價削15%，由10.9元降至9.3元，維持中性評級。高盛亦指出，與同行六福（0590）相似，認為首季周大福為優化零售網絡，而在內地淨關閉91個零售點網絡是負面驚喜，而管理層指出，金價在7月再升至歷史高位，觸發黃金購買的觀望情緒。

恒發盈警 料上半年虧損擴大

另外，恒地（0012）旗下從事零售業務的恒發（0097）發盈警，預期2024年上半年將錄虧損約6900萬元，較2023年上半年虧損1800萬元擴大。恒發指出，預期虧損主要是由於出境旅遊，以及跨境消費及購物增加而導致其零售額下降。

受2025財年首季內地、港澳市場銷售疲軟影響，周大福開市即急挫，曾低見7.3元或跌7.7%；全日跌6.57%，收報7.39元，成交1.6億元。恒發昨無升跌，收0.124元。

美銀降目標價15% 維持中性評級

美銀指出，預期周大福在金價波動及宏觀形勢疲弱下，銷售將持續受壓，重申對周大福「中性」評級，因為公司歷史平均值市盈率為19倍，但2025財年市盈率僅10倍，估值依然低水，加上其擁強勁的資產負債表及股息收益率應可為股價帶來支持。

高盛：觀望優化零售網絡執行結果

高盛表示，鑑於形勢多變，周大福管理層認為在目前持續的宏觀不確定性下，難以提供任何有意義的2025財年上半年或全年指引，但重申上半年核心營業利潤率的正面擴張，歸功於毛利率較高的定價黃金產品在首季銷售佔比，由去年同期的5.7%上升至季內的15.8%，加上30億元的黃金貸款未實現對冲虧損得以扭轉等。不過該行認為，仍需等待周大福門市網絡優化和品牌升級計劃的更多執行結果，故維持周大福「中性」評級，目標價10.5元。

中信里昂指出，周大福首季內地、港澳同店銷售增長疲弱，按年分別跌26.4%及30.8%，7月份趨勢亦與首季相若，此意味着該行對公司2025財年同店銷售增長及盈利能力的預測將會下調，該行維持周大福「持有」評級，目標價由9.2元降至7.5元。

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