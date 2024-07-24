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經濟
劉敬華 基金特區

基金特區

基金特區：保德信看好企業債前景 下半年投資市場料趨波動 債券提供穩定回報

【明報專訊】美國總統拜登日前宣布放棄競逐連任，並公開支持副總統賀錦麗參選，美國大選再添變數。下半年市場充斥不確定性，保德信固定收益（PGIM Fixed Income）首席投資策略師及全球債券主管Robert Tipp表示，債券孳息現處偏高水平，無論聯儲局繼續按兵不動，或開始減息，其間即使股市出現較大幅度的調整，債券仍可提供穩定回報，目前相對於政府債，較看好企業債前景。

過去10年的超低息環境，令債券孳息持續處於偏低水平，疫後聯儲局急速的加息步伐，促使債券孳息回到正常水平。以10年期美國國債為例，由1880年代至今，該類債券的孳息大部分時間處於3厘至5厘的區間內，過去10年一度低於此區間，直至疫後的加息周期，令孳息重返這個「正常」的區間。Tipp預期，未來6至18個月10年期美國國債孳息將維持於3厘至5厘區間內，估計明年底有望處於4.5厘附近水平，這是基於預期各地央行減息步伐不會太快。

減息速度料慢 利率處高位更長時間

市場普遍預期美國將於9月減息，聯儲局主席鮑威爾早前暗示，局方有可能於通脹回落至目標水平前減息，更令市場對9月減息的預期進一步升溫。Tipp表示，不排除美聯儲於9月減息的可能，該公司目前的預測為局方今年將減息一次，明年將有較多次減息，但減息速度或較市場預期為緩慢，意味利率將更長時間處於高位（higher for longer），因預期環球經濟增長將稍為放緩，但可保持增長，同時通脹偏向黏性，將限制各地央行的減息步伐。

樓價關稅升 通脹更具黏性

對於環球通脹，Tipp指出，樓價靠穩是通脹偏黏性的其中一個因素，過去的加息周期，當利率持續上升，一般會導致置業需求下跌，引發住房供應過剩，推低房地產價格，抑制經濟增長，從而令通脹受控，然而是次加息周期，不少地區的樓市並未出現供過於求，因疫後經濟的不確定性，令不少地區的新建住宅數目大幅減少，供應未見增加，同時不僅在美國，於加拿大、歐洲大陸、英國及澳洲等地的新移民數量均見增加，更使這些地區樓市出現住房短缺的狀况；此外，保護主義抬頭，各地提升關稅，也會推升物價，令通脹更具黏性。

Tipp續稱，是次歐美等地的經濟增長主要受就業市場向好驅動，新移民為就業市場注入新的勞動力，為勞動市場增加靈活性，尤其是在美國，就業市場穩健，加上高息環境及股市向好帶來的財富效應，持續支持消費，從而推動經濟增長，而非藉由借貸推動，因此在是次加息周期，利率持續向上，歐美經濟仍能錄得增長。他又指出，還要留意的是，自金融海嘯後，金融體系資本充裕，家庭負債大減，企業信貸狀况穩健，疫後企業也未見過度擴張，而且大部分業主的按揭是於低息期敘做，息率早已鎖定，也令高息環境對經濟增長的影響不如市場預期般大。

倘若已發展市場央行將以溫和步調減息，債券孳息將維持於偏高水平，下半年投資於債券可增加投資組合的防守力。Tipp指出，根據過往的數據，當息口橫行或減息時，期間股市出現較大跌幅，債券仍可提供穩定收益，具防守力，而鑑於目前股市估值不再廉宜，下半年市場的不確定性，將令投資市場更為波動，因而認為債券的風險回報具一定吸引力，目前相對政府債，較看好企業債券，尤其是質素較佳的企業債。

留意歐元計價債券投資機遇

Tipp補充，自債券孳息重返較高水平以來，市場對債券的需求持續增加，從退休金及保險公司的資金流向，以及在零售基金的層面，也看到資金持續流入債券市場，特別是流向質素較高的債券，因而看好質素較佳的企業債券，目前較偏好已發展市場的企業債，並認為可留意以歐元計價債券的投資機遇，至於高收益債券方面，由於環球經濟增長將稍為放緩，高收益債券的違約率或會趨升，在選擇此類債券時需要更為審慎。

劉敬華 明報記者

[劉敬華 基金特區]

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