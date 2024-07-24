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經濟
2024年7月24日星期三
股市最前線
新地粉嶺北補價每呎不足2000元 遠低標準補價四成 較恒地6年前低一半
話你知：新地年半不足百億購逾300萬呎地
太古城低層兩房500萬沽 屋苑11年新低
壽臣山15號7.17億沽3號屋 今年港島最大宗
北角城中心商舖 錦華集團3.5億放售
美准以太幣現貨ETF 首批昨上市 幣價曾升逾2% 熱度不及比特幣年初獲准
港首隻比特幣反向ETF 首日上市每手帳賺20元
恒指跌166點 成交858億逾3個月低
匯豐料未來數月更多內房政策出台
人行全面減息 大行料今年續降
美的申港上市獲中證監備案
Now E：英超西甲1年通行證2480元
周大福上季港澳同店銷售跌31% 擴張趨勢告終 內地零售點上半年淨減180個
農夫山泉市值減 鍾睒睒首富地位受挑戰
內媒：Temu半年GMV增至200億美元 拼多多否認
港次季廣告開支升2%至逾74億
Google擱置撤第三方Cookies 市場人士：平衡用戶私隱與廣告商需求
Tesla馬斯克：明年生產人形機械人
Kakao創辦人涉操縱股價被捕 股價挫逾5%
張兆聰：特海回落 可先下一注
美元定存高息精選
姜靜：英鎊溫和看漲 短期有回調壓力
技術取勝：建滔積層板或下試6.5元
劉思明：港股全面向淡 博反彈只宜小注
周顯：王子事件告一段落
湯文亮：唔係學霸 唔會做暑期工
MOUNT POKFULAM智能貴氣並重
壽臣山南天第快將登場
基金特區：保德信看好企業債前景 下半年投資市場料趨波動 債券提供穩定回報
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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