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Google擱置撤第三方Cookies 市場人士：平衡用戶私隱與廣告商需求

【明報專訊】Alphabet（美：GOOG）旗下Google宣布，將保留Chrome瀏覽器中的Cookies，擱置4年前公布的第三方Cookies淘汰計劃，令廣告業界鬆一口氣。部分市場人士認為，Google的策略轉變，反映其試圖平衡用戶私隱與廣告商的需求。周二收市後公布業績的Alphabet，股價早段升0.4％，報184.12美元。

Google最初在2020年宣布要淘汰追縱網民網上瀏覽習慣的Cookies，目標是在2022年底前停止支援這種跨網追蹤用戶的工具。為取代Cookies，Google推出了Privacy Sandbox（私隱沙盒）計劃，讓Chrome在沒有第三方Cookies的情况下，助廣告商以新機制投放廣告，意味廣告商將要依賴累積在Google的第一方數據。

英監管當局持續調查 計劃多次延遲

為Google貢獻主要收入來源的廣告商憂慮，淘汰Cookies會妨礙業界向網民投放個性化廣告，促使業界向Google購買更多廣告導向服務。面對廣告商、出版商等提出質疑，英國競爭及市場管理局（CMA）於2021年就Google的Cookies淘汰計劃展開調查，以研究該措施會否損害數碼廣告市場的競爭。隨着CMA的調查持續，Cookies淘汰計劃的限期被連番推遲。

據稱，Google最初研究的Cookies替代工具FLoC，早在2022年已被擱置，這部分由於私隱私專家擔心，它可能會無意中讓廣告商更容易收集到用戶資料。Google其後測試了一款名為Topics（主題）的產品，它允許行銷人員透過用戶瀏覽器的活動，確定以有限數量的主題來投放廣告。去年，Google又開始測試一項新的Tracking Protection（追蹤保護）功能，它可限制跨網追蹤活動。

根據《華爾街日報》4月報道，英國監管當局準備發表報告，批評Google建議的替代技術存在嚴重缺陷，之後Google又將淘汰Cookies的期限延至明年初，如今終於宣布擱置該計劃。

Chrome用戶目前可選擇在瀏覽器設置把Cookies屏蔽。Google表示，未來將會提示用戶選擇打開還是關閉Cookies，並可隨時更改選擇。相比下，蘋果的Safari瀏覽器已預設封鎖所有第三方Cookies。

Google私隱沙盒副總裁Anthony Chavez在博客文章解釋，最終決定不廢除Cookies，是因為Google認識到這一轉變需要許多參與者付出巨大努力，並將對出版商、廣告商和所有數碼廣告業者造成影響。

倘用戶屏蔽Cookies Google會受惠

不過部分分析認為，提示用戶是否關閉Cookies的做法，可能導致大量用戶選擇屏蔽Cookies。廣告業監管機構Check My Ads Institute的私隱顧問Arielle Garcia表示，這實際上使Cookies失去作用，並讓Google免受任何違反市場競爭的指控。

一些廣告行業高層表示，若大量消費者選擇封鎖Cookies，Google的搜尋及YouTube廣告業務將會受惠，因為業界將更依賴Google內部數據而不是Cookies。Google表示，私隱沙盒的工具仍將繼續向業界提供。根據《華爾街日報》的數據，數碼廣告行業每年營業額達6000億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

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