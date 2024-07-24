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經濟

內媒：Temu半年GMV增至200億美元 拼多多否認

【明報專訊】距中國首富一步之遙的拼多多（PDD）創辦人黃崢，他旗下的電商業務增長迅速引來關注。據內媒「36氪」報道，拼多多旗下海外銷售平台Temu今年上半年的商品成交金額（GMV）激增至約200億美元，遠高於2023年全年GMV的180億美元。單計第二季，Temu的GMV約120億美元，當中美國市場佔約45%。不過文章提到，對於以上數據，拼多多官方予以否認。

美關稅豁免政策 帶動高速發展

報道指出，Temu能高速發展的其中一個關鍵要素，便是美國的「最低限度條款」關稅豁免政策，美國個人消費者只要購買價值800美元或以下的進口商品，就可以免除關稅。而Temu和中國服飾電商SHEIN都是美國「最低限度條款」關稅豁免政策最大受益者。

Temu據報冀今年美GMV佔比降至30%

報道引用美國海關數據顯示，2023年高達10億個包裹是透過「最低限度條款」進入美國，其中三分之一來自Temu和Shein。

不過，報道指出，隨着美國或會取消上述豁免規則，Temu希望今年將美國的GMV佔比從60%降至30%。

事實上，《金融時報》月初便曾引述消息人士報道，指歐盟委員會本月將建議，取消電商平台向消費者寄出貨品價值150歐元（逾1250港元）或以下包裹的免關稅優惠，報道指有官員表明，雖然措施適用於所有非歐盟電商平台，但主要針對Temu、阿里巴巴（9988）旗下全球速賣通和主要銷售服飾的Shein。

相關字詞﹕中國首富 黃崢 拼多多

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