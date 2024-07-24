農夫山泉市值減 鍾睒睒首富地位受挑戰

拼多多黃崢身家473億美元追貼

農夫山泉股價曾在5月高見近48元，至昨日再跌3.78%報33.1元、高位回落近31%，市值縮減至3722.58億元。事實上，農夫山泉今年以來屢次面對行業經營挑戰及公關難題。

隨着內地經濟增長放緩，加上行業更多新興品牌令競爭愈激烈，內需股經營局面益發複雜。夏天是樽裝水市場旺季，內地卻打響價格戰，作為行業龍頭的農夫山泉今年4月推出新品綠瓶「純淨水」，為搶佔更多市場更將水價再拉至新低點，每瓶跌穿1元人民幣。內媒亦重提農夫山泉24年前曾稱「純淨水對人體無益」，宣布不再生產純淨水轉而全部生產天然水一事，令今次再生產「純淨水」引來關注。

此外，本港消委會在最新一期《選擇》月刊中，測試市面上30款樽裝水，結果顯示農夫山泉樣本驗出溴酸鹽含量達歐盟上限，引爆風波，惹來農夫山泉高調反擊，要求消委會道歉。消委會其後承認將「農夫山泉飲用天然水」歸類為「天然礦泉水」並不正確，更就測試因樣本歸類出現落差而引起的誤會表示抱歉，並將農夫山泉的樣本改列為一獨立類別「飲用天然水」重新評分。

今年2月娃哈哈創辦人兼董事長宗慶後因病逝世後，網民又狠批作為競爭對手、曾為娃哈哈代理的鍾睒睒「忘恩負義」，加上鍾睒睒兒子被爆料是美國籍後，令公司遭遇不理性抵制，股價一度急瀉。

富瑞降農夫山泉目標價

投行富瑞則發表報告，預期農夫山泉上半年銷售額、經調整盈利增長約8%，主要受惠於即飲茶類產品銷售強勁，但受到內地上述與娃哈哈競爭、創辦人鍾睒睒兒子國籍問題等「網絡欺凌」事件影響，預期農夫山泉水類產品期內銷售額跌18%。不過相關事件主要影響農夫山泉4月至5月表現，6月已漸見減退。

富瑞下調農夫山泉2024至26年的銷售額和盈利表現，降目標價15%至37.4元，維持「持有」評級。