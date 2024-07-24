周大福上季港澳同店銷售跌31% 擴張趨勢告終 內地零售點上半年淨減180個

明報記者 方楚茵

相較周大福上財年第四季（今年1至3月），集團的整體零售值仍升12.4%，當中內地升12.4%，港澳升12.8%。同店銷售方面，上財年第四季內地同店銷售跌2.7%，港澳同店銷售升4.5%。反映踏入今年4至6月，其業務顯著轉弱，跌勢亦較全面。

周大福指出，首財季（4月至6月）由於宏觀環境持續影響消費，內地及港澳同店銷售均下跌。加上黃金價格於高位徘徊，令季內的黃金首飾需求受到影響，這屬整體行業的現象。

首財季按產品分類的同店銷售增長中，港澳珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾首季同店跌31.3%，內地則跌31.7%；港澳黃金首飾及產品首季同店銷售跌33%，內地則跌27.9%。

指金價高位徘徊 影響金飾需求

零售值下跌，同時集團季內於內地亦淨關閉91個周大福珠寶零售點，港澳及其他市場則分別維持87及58個零售點，反映內地正在調整門店數目。

2024財年周大福已兩度調低內地開店目標，並在全年業績會上集團董事總經理黃紹基罕有指2025財年將「不設開店KPI（關鍵績效指標），要優質經營，核心經營利潤（COP）交代到」。

專注優化門店組合 保市場領導地位

今年周大福開始大縮零售點網絡，按昨日公布截至2024年6月底的零售點為7659個，較3月底的7754個，淨減少95個。集團指出，在零售網絡管理方面，專注於透過提升店舖生產力和盈利能力，優化門店組合的整體財務健康狀况，以保持其市場領導地位。

若按2024財年第四季（2024年1至3月）周大福在內地淨減少89個零售點網絡，以及2025財年首季（2024年4至6月）在內地淨減少91個零售點網絡，2024年上半年已淨減少180個零售點網絡，一改以往多年增長趨勢。

周大福昨跌1.74%，收報7.91元。