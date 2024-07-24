美的申港上市獲中證監備案

最多集資逾405億 料成今年新股王

港股IPO市場今年罕見大型新股，暫以今年4月上市的茶百道（2555）近26億港元集資額為今年新股集資王。若美的落實來港增發H股IPO，即使售股規模只及獲批股數的十分之一，集資額仍多於茶百道，有望成為新股集資王。美的目前A股市值逾4300億元。

美的是內地智能家居和商業及工業解決方案供應商，去年10月首次遞表港交所（0388），今年4月申請失效後再遞表，美銀證券、中金公司（3908）擔任其聯席保薦人。5月有外電指出，公司擬集資逾20億美元（約156億港元）。消息當時指美的備案申請遭中證監質疑在港上市可能對股價產生影響，由於港股交易價格低於內地市場。據最新上市文件顯示，美的去年收入3737.1億元，按年升8.1%。收入來自三大業務，分別為智能家居、商業及工業解決方案和其他業務。去年公司擁有人年度利潤為337.2億元，按年增14.1%。另根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年收入及銷量計，美的是全球最大家電企業，按銷量計市場份額為7.9%。

明報記者 田越