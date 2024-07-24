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經濟

人行全面減息 大行料今年續降

【明報專訊】人民銀行周一下調1年期和5年期貸款市場報價利率（LPR）0.1厘，分別為10個月和4個月以來首次，匯豐報告指出，人行在三中全會後出乎市場預期減息，或是為表明當局積極支持經濟增長的立場，繼續視支持短期經濟增長為優先項目。在貨幣政策更好地協調下，財政政策將繼續為經濟增長帶來支持，市場注視本月底政治局會議的加強經濟支持政策，該行預期人行在今年內將再減息0.1厘。

匯豐料今年再減息0.1厘

中金公司報告則指出，本月降息或為今輪貨幣政策進一步放鬆的起點，目前美國通脹、就業和經濟動能降溫，若下半年轉向減息而且幅度較大，將打開內地貨幣政策進一步寬鬆的空間，中短期利率可能會進一步下降。

中金指出，現時融資需求和貨幣增速放緩，新增資金減少，現有資金資本回報率下降。若要經濟進一步修復，中金認為政府需要提高槓桿借債，通過財政政策激發企業內生需求，扭轉市場預期推動貨幣增速企穩回升，提高現存貨幣的流通速度來重新提高資本回報率。短期而言，財政政策「一蹴而就」的概率較低，仍需關注後續財政政策力度是否有所調整。

中金：修復經濟 需提高槓桿借債

人行本月沒有下調中期借貸便利（MLF）利率，是次LPR下降首次由逆回購利率帶動。摩根士丹利報告指出，人行正在從信貸增長為本的貨幣政策框架轉移，容許上一季社會融資增量放緩，是次減息抵消融資放緩的貨幣緊縮影響，亦在第二季經濟數據持續放緩下，為市場氣氛提供支持。

人行行長潘功勝上月指出，部分銀行LPR報價利率顯著偏離實際最優惠客戶利率，摩根士丹利指出，大型製造商和基建項目獲約2厘利率並不少見，低於1年期與5年期LPR的3厘至4厘，內地將LPR下調0.1厘，可更好與最佳貸款利率與現時利率環境連結。是次減息幅度不大，對銀行淨息差影響有限，而新政策框架可在LPR漸降同時，讓銀行根據貸款需求、資本使用和風險情况，為各貸款進行定價，提升風險溢價以支持貸款收益率。

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