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經濟
香港地產

北角城中心商舖 錦華集團3.5億放售

【明報專訊】舖價大跌，部分舖位投資者平手放售大碼物業，其中錦華集團持有的北角城中心部分商場，現以約3.5億元放售，與該集團15年前購入價相若，若以現時租金水平計，租金回報可達5厘。

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，上述物業為北角英皇道250號北角城中心部分地下及部分1樓，現以約3.5億元放售，物業總面積逾40,800方呎，當中地下面積約20,722方呎，1樓面積為20,124方呎，現時出租率達100%，每月租金收入逾140萬元，以意向價計，租金回報約5厘。資料顯示，錦華集團2009年3.55億元購入，現放售價與15年前購入價相若。

他又稱，物業現時地下租客均為知名商戶，包括萬寧、大家樂、花旗銀行等，每個舖位均設有獨立入口；而1樓商舖亦包括多元化商戶，如中西醫診所、理髮店、香港大學專業進修學院等，場內設有扶手電梯及升降機連接寫字樓層。

伯恩光學楊建文3471萬再購觀塘工廈

另外，近年積極吸納觀塘區工商物業的伯恩光學始創人楊建文再度出手，新近以3471萬元購入觀塘開源道工廈福昌大廈9樓全層，單位面積7714方呎，呎價5000元，買家以TOP NICE DEVELOPMENT LIMITED作登記，公司董事包括伯恩光學創辦人楊建文及其妻子林惠英。原業主1995年609萬元購入，持貨約29年帳面獲利2862萬元或約4.7倍。

[香港地產]

相關字詞﹕福昌大廈 北角城中心 楊建文 錦華集團

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