壽臣山15號7.17億沽3號屋 今年港島最大宗

上述成交物業為壽臣山15號3號洋房，實用面積9694方呎，屬6房6套戶型連健身室，附3085方呎花園及2559方呎天台，另設游泳池、私人升降機及兩個停車位，成交價逾7.17億元，實呎約7.4萬元。若撇除內部轉讓，項目至今累售6幢洋房，套現逾31億元。

黃金海灣‧意嵐周六次輪賣139伙

另上周六首推188伙並即日沽清的旭日國際屯門青山公路青山灣段黃金海灣‧意嵐，昨公布2號銷售安排，本周六次輪發售139伙，同樣分為S組、A組及B組，將於本周五中午截票。今批單位包括34伙開放式、53伙星級開放式單位、20伙1房、27伙2房及5伙3房戶，折實價222.6萬至776.3萬元，折實實呎8768至14,051元，折實均呎11,126元。

其餘樓盤方面，信置（0083）等合作發展的旺角ONE SOHO，昨售出最後一伙，為實用285方呎的29樓B1室，一房間隔，成交價逾650.5萬元，實呎近2.3萬元。項目自2021年5月推出至今，全數322伙已經沽清，共套現逾22億元。信置執行董事田兆源指出，集團與會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙系列，與四大代理行合作，推出「星級運動體驗禮遇」，由7月18日至8月9日期間，經代理行選購維港滙3房或以上之單位，分別可獲價值3萬元之運動相關禮遇，合共價值60萬元。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀則指出，項目會所將於8月特別為住戶提供「駐場健身教練服務」，提供免費教授健身知識，項目昨沽兩伙，共涉逾2507萬元，其中2座26樓C單位，實用449方呎，成交價1244.56萬元，實呎27,718元。全盤共售1237伙，套現逾215億元。

此外，新地（0016）沙田瓏珀山昨以招標形式售出兩伙，包括King Tower 1座19樓A室，實用1211方呎，3房1套連書房間隔，成交價2265.55萬元，實呎18,708元，項目近兩個月共售出63伙。

[香港地產]