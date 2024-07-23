Nvidia據報為中國市場 特製新旗艦AI晶片

早段股價升4%

Nvidia於3月公布將於今年稍後量產「Blackwell」系列的晶片，其中「B200」型號在處理某些任務（例如為聊天機械人提供答案）時，速度較上一代頂級晶片快30倍。消息人士稱，針對中國市場的Blackwell系列晶片暫時名為「B20」，並將由Nvidia與其中國主要分銷伙伴浪潮集團（Inspur）合作推出。

受美國收緊對華技術出口管制影響，華為及騰訊（0700）作為主要股東的燧原科技，在內地的先進AI晶片處理器市場取得進展，反觀Nvidia在華銷售面臨挑戰。據路透社5月報道，Nvidia的「H20」中國「特供版」晶片今年開始交付時銷售不佳，並要將定價設於華為同類型晶片之下。

「H20」 內地銷售增長已加快

消息人士稱，「H20」的銷售增長已經加快。據研究機構SemiAnalysis估計，Nvidia今年可望在中國銷售超過100萬塊「H20」晶片，收入超過120億美元。

路透社稱，Nvidia針對「Blackwell」晶片系列推出中國「特供版」晶片，有助抵禦對華出口挑戰。受美國收緊對華技術管制影響，在截至1月底的1年內，中國市場佔Nvidia總收入17%左右，較兩年前的26%顯著下跌。

市場預期，美國政府仍將繼續收緊對華的技術出口管制。彭博社上周援引知情人士稱，美國政府正研究是否對光刻機巨頭ASML（美：ASML）及晶片設備製造商東京威力科創 （日：8035）等企業，實施名為「外國直接產品規則」（FDPR）的措施，只要外國製造的產品含有任何美國技術，美國政府都有權阻止相關產品的銷售。

（綜合報道）

[國際金融]