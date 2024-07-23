基匯資本等持有 偉業街商廈9月拍賣

偉業街133號於1969年落成，樓齡約55年，樓高13層連天台，總建築面積約19.28萬方呎，部分單位享海景。據改動及加建圖則，地下連儲藏室可作商舖用途，1至2樓可作餐廳及廚房用途，而3至12樓及天台頂層可作辦公室用途。

高山企業3600萬沽莊士敦道舖

此外，高山企業（0616）持有的灣仔莊士敦道148號地舖，實用面積516方呎，早前以3600萬元售出，呎價6.98萬元。資料顯示，買家為CLC LAND LIMITED，公司董事包括資深舖位投資者張實來等。高山企業2009年6月3800萬元購入，持貨約15年，帳面蝕約200萬元或5%。

翻查資料，近年張實來不時購入商舖，對上一次入市，可追溯至去年2月本港全面通關後，以1億元購入尖沙嘴彌敦道、金馬倫道交界一個300方呎舖位，呎價高見33.3萬元，每呎售價幾乎等同於原業主富衡珠寶盧氏家族在1967年以35萬元購入該舖價錢。

朗豪坊設高清大電視直播奧運重點賽事

另外，巴黎奧運將於本周五起舉行，旺角朗豪坊4樓通天廣場，以及13樓所加設的高清大電視，將全天候直播精彩重點賽事，為香港運動員打氣。商場7月25日至8月11日期間推出「敢『動』夏日」三重消費賞，包括運動服飾消費可獲得3倍積分、逢周四以七五折搶購價100元運動服飾電子現金券等，讓市民沉浸在運動熱潮。