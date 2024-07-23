明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

柏蔚森III昨加推31伙 周五次輪賣53伙

【明報專訊】當旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段黃金海灣．意嵐，有機會於本周六次輪開售，新世界（0017）、遠展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森III，昨突擊加推31伙，並於周五以先到先得形式發售53伙、折實均呎18,977元。

項目是次加推單位包括5伙一房戶、22伙兩房戶、4伙三房戶，屬原價加推，折實價474.9萬至1376.1萬元，折實呎價16,800至21,866元，入場單位為第1座11樓D室，實用面積263方呎1房間隔，折實價474.9萬元，折實呎價18,057元。

全個柏蔚森系列過去10日共沽253伙，佔可售單位約83%（首兩輪銷售共推售306伙），套現逾17億元。

此外，柏蔚森I首錄兩宗撻訂個案，分別為1伙三房戶及1伙一房戶，據成交紀錄冊顯示，兩伙交易未有進展，料買家已撻訂及各遭沒收5%訂金，共涉逾70萬元。

意嵐個別單位加價料約一成

至於上周六首輪銷售開出紅盤的黃金海灣．意嵐，以折實均呎11,219元加推108伙，開放式戶折實222.6萬元起，料今日公布最新銷售安排，並於周六次輪開售。

旭日國際地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波表示，折實價低於300萬元的單位佔31伙，是次價單考慮推出單位的樓層及景觀，故價錢上作出微調。不過，個別單位售價有顯著加幅，如新價單的第5A座21樓M室，實用面積208方呎開放式戶，折實價為231.6萬元、折實呎價11,135元，對比首張價單、同一面積的第5A座20樓M室，折實價為211.2萬元、折實呎價10,154元，即樓上單位貴約20萬元或約一成。

PARK SEASONS 2B座料下月推

另外，不少新盤部署短期內登場，會德豐副主席兼常務董事黃光耀表示，集團與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城PARK SEASONS 第2B座料下月推，涉約350伙，主打一房、兩房戶型。他指出，SEASONS系列自3月起開售後，迄今累售約780伙，套現逾49億元。

另中洲置業旗下已屆現樓的火炭星凱‧堤岸，以招標形式售出第1座49樓A室，實用面積1217方呎，三房雙套間隔，連841方呎天台，以2860萬元成交，呎價2.35萬元。

相關字詞﹕星凱‧堤岸 PARK SEASONS 黃金海灣‧意嵐 新世界 柏蔚森III 新盤

上 / 下一篇新聞

人行全方位減息放水 支持經濟 上午降逆回購LPR利率 下午調低SLF
人行全方位減息放水 支持經濟 上午降逆回購LPR利率 下午調低SLF
港股升218點收復牛熊線 成交不足千億
港股升218點收復牛熊線 成交不足千億
高盛料內房未見底 下半年續放寬房策
高盛料內房未見底 下半年續放寬房策
彭博：中國ETF「三中」吸資勁 料國家隊入市
彭博：中國ETF「三中」吸資勁 料國家隊入市
巴郡再沽比亞迪套3.5億 減持至5%以下
巴郡再沽比亞迪套3.5億 減持至5%以下
新創建斥逾5億購機電工程公司
新創建斥逾5億購機電工程公司
正利造市3被告囚最多80月 歷來最重 證監：尋求還原交易 短期或再有其他執法行動
正利造市3被告囚最多80月 歷來最重 證監：尋求還原交易 短期或再有其他執法行動
李惟宏籲降股票印花稅 單邊收0.05%
李惟宏籲降股票印花稅 單邊收0.05%
港CPI升1.5%高預期 煙酒漲價22%
港CPI升1.5%高預期 煙酒漲價22%
TVB料上半年錄EBITDA 下半年望實現淨利潤
TVB料上半年錄EBITDA 下半年望實現淨利潤
品牌局倡中小企先做「S及G」
品牌局倡中小企先做「S及G」
于曉：AI時代重新審視設計思維價值（二之二）
于曉：AI時代重新審視設計思維價值（二之二）
美科技股回穩 納指早段升1% 「特朗普交易」料降溫 醫療股回落
美科技股回穩 納指早段升1% 「特朗普交易」料降溫 醫療股回落
Nvidia據報為中國市場 特製新旗艦AI晶片
Nvidia據報為中國市場 特製新旗艦AI晶片
彭博：日央行對下周加息否存分歧
彭博：日央行對下周加息否存分歧
張兆聰：弱勢股博反彈 首選紫金
張兆聰：弱勢股博反彈 首選紫金
港元定存高息精選
港元定存高息精選
黃雯怡：聯想受惠AI PC增長
黃雯怡：聯想受惠AI PC增長
何民傑：減公營房屋比例可削財赤
何民傑：減公營房屋比例可削財赤
梁天卓：選科不如選興趣
梁天卓：選科不如選興趣
AI不只有大模型 小模型將成新賽場
AI不只有大模型 小模型將成新賽場
技術取勝：北控水務20天線遇阻力
技術取勝：北控水務20天線遇阻力
劉思明：資金取態保守 內地公用類股有追捧
劉思明：資金取態保守 內地公用類股有追捧
周顯：國企競爭較私企更狠
周顯：國企競爭較私企更狠
湯文亮：OEM才是品質保證
湯文亮：OEM才是品質保證
玫瑰園洋房6800萬沽 13年蝕逾五成 去年「世紀黑雨」後屋苑首錄二手成交
玫瑰園洋房6800萬沽 13年蝕逾五成 去年「世紀黑雨」後屋苑首錄二手成交
南豐新邨兩房失守400萬 兩年實蝕四成
南豐新邨兩房失守400萬 兩年實蝕四成
上半年51宗逾億一手成交 較去年下半年升近兩倍
上半年51宗逾億一手成交 較去年下半年升近兩倍
基匯資本等持有 偉業街商廈9月拍賣
基匯資本等持有 偉業街商廈9月拍賣