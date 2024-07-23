玫瑰園洋房6800萬沽 13年蝕逾五成 去年「世紀黑雨」後屋苑首錄二手成交

上述成交位於玫瑰園單號洋房，處於屋苑單邊位置，實用面積3314方呎，據悉業主早於2019年以1.7億元放售，惟近日終以6800萬元登記售出，較5年前叫價累減1.02億元或60%，實呎約20,519元。

資料顯示，原業主2011年6月透過公司名義以1.29億元購入，公司董事包括區栢祥（Alexander）等，與港隊一名賽車手同名，料為同一人，若以最新成交價計，區氏持貨約13年，帳面蝕讓6100萬元，若連使費料實蝕約6845萬元或53%，為屋苑近20年來最大幅蝕讓個案。

近20年來屋苑最大宗二手蝕讓

值得一提，去年「世紀黑雨」後，作為「重災區」的紅山半島，迄今只錄得兩宗洋房買賣，當中松柏徑雙號屋，實用面積3142方呎，去年9月以6000萬元易手，實呎19,096元，較2018年4月時購入價1.115億元低5150萬元或46%，為該屋苑近年蝕幅最大個案。至於合共提供16幢洋房的玫瑰園，去年黑雨後亦被揭發至少有13幢洋房涉及霸佔官地，惟今次出售物業，迄今未見「釘契」紀錄。

事實上，區栢祥過往亦有蝕賣豪宅紀錄，資料顯示，他2020年曾以2280萬元售出大埔比華利山別墅萊茵道雙號屋，實用面積2115方呎，實呎10,780元。區氏2011年約3069萬元購入，持貨9年帳面蝕788.8萬元，連使費料實蝕約940萬元或30%。

太子鄧等9000萬沽愉景灣洋房

另市場再有名人沽貨。代理表示，有「太子鄧」之稱的太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明及相關人士所持有的大嶼山愉景灣3期蔚陽海蜂徑單號洋房，實用面積4853方呎，近日以約9000萬元售出，減價7000萬元或44%，實呎18,545元，鄧鉅明等於2007年以5680萬元購入，持貨約17年，帳面獲利約3320萬元或約58%。

至於嘉里（0683）九龍半山緹外一個實用面積4451方呎的3座6樓B室分層戶，屬4房4套另加雙工人房間隔，以2.5億元售出，實呎約5.6萬元，買家以駿倡有限公司登記，公司董事為林愛健，為健泰合金玩具廠董事總經理。資料顯示，林愛健2020年3月亦以個人名義斥約1.6億元買入鄰近的緹山一幢洋房，實用面積2846方呎，實呎約5.6萬元。

明報記者