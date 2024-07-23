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經濟
梁天卓 經濟學爸

投資策略

梁天卓：選科不如選興趣

【明報專訊】DSE上星期放榜，同學們應該都在煩惱選科和選大學的問題。關於如何選科和選大學，有KOL的「攻略」可謂十分吸睛：「唔怕入錯U，至怕讀錯科」！

經濟學人：理科回報高過文科

這「攻略」的背後是一篇《經濟學人》多年前的報道：「唔同科目，真係兩回事。理科嘅，差不多全部都年均回報10%以上，平均係12%回報……文科嘅？極少去到好高，可能得一兩個點會高過理科平均。而仲要有一大堆負回報，有個別仲要負到九彩。有啲係廿年平均計，每年輸15%，衰過你買港股幾十條街。《經濟學人》這類的分析報告一般都不如學術研究嚴謹。不嚴謹的其中一點是，這類分析一般都有所謂的「選擇性偏差」（selection bias）：劍橋法律系畢業的麥明詩前途一帆風順是因為她讀的是劍橋法律系？還是因為她是麥明詩？

另一點是該報告所分析的並不（完全）是畢業生在畢業後的工資有多少，而是讀不同大學不同學系的回報率有多少（average annual return on degree）。理論上，如果哈爾濱佛教大學的學費極低，其電腦工程科畢業生即使在畢業後收入平平，這科的回報率仍然可以是極高！再說白一點：入讀哈佛歷史系，跟隨的是研究歐亞歷史的頂級學者，即使入讀該系的回報率不高（但收入仍然可以不俗，因為哈佛的學費呀嘛……），你會放棄入讀哈佛讀歷史而轉入哈爾濱佛教大學讀其「回報率甚高」的電腦工程科嗎？

今天出路好學系 畢業時或有變

事實上，近年電腦工程畢業的回報率的確甚高，但是不少人卻認為ChatGPT等人工智能的冒起在不久將來可以取締不少電腦工程師的工作。換言之，今天出路好的學系，畢業時可能變了卦。所以我對同學們的建議是：不要選出路，選興趣。

維克森林大學經濟系副教授 facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]

相關字詞﹕財經專欄 經濟學爸 梁天卓

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