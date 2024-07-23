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經濟
何民傑

投資策略

何民傑：減公營房屋比例可削財赤

【明報專訊】為解決公屋不足，市民上樓難，政府於2018年將公私營房屋供應比例由當時六比四調整至七比三，發展局長甯漢豪近日鬆了口風，指公私營房屋比例會有調整空間，正研究未來發展區的公私營比例調整至「五五比」。面對疫後經濟復蘇慢、賣地及印花稅收入大減，本港連續多年出現財赤，有必要逐步減低房屋方面的開支，除進一步調整公營房屋比例，亦應改革房屋制度，多利用市場力量，協助市民置業安居才為上策。

政府無疑須解決有需要人士的棲身之所，但對於有一定經濟能力的人士，應鼓勵他們自置居所，減低依賴佔用房屋公共資源。事實上，樓宇老化嚴重，保養、維修等管理開支開始不斷上升。房委會雖然通過將公屋租金上調10%，但本年租住房屋運作帳目仍有5.91億元。若繼續將緊絀的公共財政資源投放在公營房屋，恐怕將成為無底洞。

部分地方公私營比例研「五五比」

為減低房委會，以至政府財政壓力，首要是減低公營房屋的比例。甯漢豪日前受訪表示，未來10年公營房屋的供應不但會達標，更會超標，數年後相信公私營房屋比例會有調整空間。她更透露，新田科技城、新界北新市鎮等已着手研究調整比例，部分地方假設研究調整至「五五比」，可說是踏出重要的一步。當然，部分重建區域及新發展區如果維持公私營房屋七三比可能不太適合，既未能配合當區產業發展，同時未能釋放土地的價值，政府應加快調整公私營房屋比例的步伐。

借助市場力量同時可減低政府在房屋方面開支，本年度公屋及居屋的建造成本，會比現時增加兩成，分別增至92萬元及109萬元，加重房委會壓力。若交由私人企業興建、營運，可減省官僚程序，料可以更具效率及有成本效應。然而，政府早於2023年提出私人參建居屋的「樂建居」計劃，讓發展商投標興建資助出售單位。地政總署今年3月公開招標出售位於柴灣祥民道用地，但至截標時僅接獲一份標書，反應未如理想，相信關乎地產市道欠佳之外，條款限制過多亦減低對發展商的吸引力，政府有必要檢討政策有何改善地方，避免「樂建居」計劃日後出現流標情况。

除此之外，政府可仿效澳門公屋的經驗，推出以接近成本價的出售公營房屋，予公屋居民購買。在轉售限制上，應只能出售予公屋居民或合資格的公屋申請人，以鼓勵公屋居民自置物業，加快公屋流轉，減低增建公屋需要，達至減輕房委會的財政負擔，亦能避免部分居屋居民，將寶貴的公營房屋資產作為炒賣的工具。

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[何民傑]

相關字詞﹕財經專欄 何民傑 錢本善

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