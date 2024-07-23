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經濟

TVB料上半年錄EBITDA 下半年望實現淨利潤

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）昨日公布6月底止第二季度數據，在港的免費電視市場黃金時段佔比連續3個季度保持在79%，並透露廣告單價按年及按季均有雙位數增長。TVB原先在今年公布首季數據時預期，在全年會實現顯著EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）盈利，最新說法是提早半年在今年上半年度實現EBITDA。

黃金時段廣告單價雙位數升

TVB續稱，預計上半年實現EBITDA盈利，會比去年同期LBITDA虧損有顯著改善，並重申全年實現顯著正數EBITDA。在不考慮一次性項目，TVB繼續預期下半年度實現股東應佔淨利潤。TVB公布第二季度數據前，昨日股價跌3.33%。此外，免費頻道翡翠台在晚上7時至11時黃金時段收視率較今年首季的16.2點，升0.3個百分點，至16.5點。無綫新聞台的收視點按季稍跌0.1個百分點，錄1.8點。明珠台、J2及其後變身而成的TVB Plus，以及已結束的體育財經資訊台，收視點按季升0.3個百分點，錄3.5點，為過往4個季度最高。季內香港免費電視頻道的廣告收入按年有雙位數百分比增長。落地廣東省的翡翠台和明珠台頻道每月吸引超過2000萬觀眾收看，加上在大灣區推出新廣告產品取得初步成效，因此按季和按年黃金時段電視廣告單價在第二季均實現雙位數增長。

TVB的OTT串流業務myTV Gold付費訂戶數目按季保持穩定，按年則增長4%，訂戶達19.3萬。自今年初來自myTV Super平台數碼的廣告收入按年增長逾30%，因此其預計今年全年的數碼廣告收入將大幅高於去年。內地業務方面，TVB預計在未來一至兩年向騰訊視頻交付額外4部劇集，料為現在到2026年提供強大聯合製作收入。

相關字詞﹕明珠台 翡翠台 電視廣播

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