明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

正利造市3被告囚最多80月 歷來最重 證監：尋求還原交易 短期或再有其他執法行動

【明報專訊】於2016年3月於創業板上市的正利控股（當時上市編號：8318）（現轉主板上市：3728），因為短時間內股價曾急升驟跌，致證監會介入調查，並引用《證券及期貨條例》對涉及操縱股價行為提出刑事檢控。高等法院暫委法官游德康昨日對3名被告判囚4年4個月至6年8個月。今次為香港首宗就《證券及期貨條例》訂明罪行而在高院審理的刑事檢控案件，亦是該例自2003年生效以來最高監禁刑期判罰。由於案件涉及跨境性質，需要跨部門及國家監管機構協助，當中包括香港廉政公署、中國內地及美國證監會等。

明報記者 陳偉燊

今次案件3名被告為薛伊琪、林穎琪及譚焯衡。控罪指三人於2016年3月29日至2016年9月7日，在持續超過5個月，與案中主腦孫文、何銘軒及其他身分不詳人士一同串謀進行一項複雜的操縱市場計劃。期間股價由當年3月招股價0.283元，持續急升至7月盤中高見5.98元，累升20倍後高位急瀉。在156個相關人士控制的帳戶內，以人為方式提高正利控股的成交量，造成股份交投活躍的虛假或具誤導性的表象，獲取超過1.24億元非法利潤。

游官於判刑時稱，本案的串謀行為經過周密和精心策劃，經考慮多個判刑案例，並考慮到有關串謀行為和虛假交易的規模、複雜性和國際元素，以及維護香港作為國際金融中心的廉潔穩健的重要性，認為最重要是發揮阻嚇作用和作出處罰。高院最終對薜、譚判囚6年8個月（80個月），林則判刑4年4個月（52個月）。

法官：判刑須具阻嚇 維護金融中心廉潔

同時證監會正根據《證券及期貨條例》第213條尋求法院向多家本地和海外法團及人士，包括被判監3人作出命令，飭令他們交出涉及案件所得利潤以及還原至交易發生前的狀况。證監會就此取得臨時強制令凍結不多於1.249億元資產，金額相當於該操縱計劃的交易所產生利潤。

證監：決心打擊市場操縱

證監會法規執行部執行董事魏弘福表示，今次判決向市場釋出強力而清晰的信息，反映該會不會容忍任何更多持續性的市場失當行為，並決心打擊任何形式的市場操縱行為，以保護投資者和香港證券市場的可信度。他還強調，一直密切關注市場上的類似違法行為，未來會繼續就其他市場操縱個案執法，短期內或會再有執法行動。該會亦對中國證監會、香港廉政公署、新加坡金融管理局、加拿大安大略證券委員會、新加坡警察部隊、英國金融行為監管局和美國證交會在案中提供協助，作出致謝。

相關字詞﹕孫文 譚焯衡 林穎琪 薛伊琪 魏弘福 證監會 正利控股

上 / 下一篇新聞