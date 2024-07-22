全球經濟續強 下半年股票仍吸引

明報記者 袁國守

新冠疫情過後全球經濟復蘇，至2024年上半年，勞動市場和消費需求達到更健康的均衡狀態，經濟表現持續穩健發展。富達表示，受惠於穩健基本面及正面企業盈利，帶動美國市場處於領先地位，這亦反映在今年上半年的強積金表現當中，美國股票類別表現最理想，平均達13.7%，而全球債券表現最弱，平均回報為負3.2%，而MPF上半年整體平均回報為4.9%。

富達：美料軟着陸 內地經濟漸回穩

展望下半年，富達提出三大主題，以及各市場當中的機遇和風險。第一個主題為「軟着陸與風險資產佈局」，該行指出，2024年至今，經濟基本面表現強勁，以美國經濟居領先地位，歐洲和英國似乎出現轉機，中國內地持續回穩有助減輕對全球經濟的拖累；僵固的通脹或為聯儲局添壓力，須維持較高利率更長時間。富達認為，美國要啟動減息周期的門檻仍高，惟近期對抗通脹的進展令人鼓舞，「軟着陸」是最可能的情景，有利全球增長和願意增加股票配置的投資者。

第二個主題為「中國內地逐步回穩」，富達維持對內地的宏觀經濟預期為「可控的穩定」，鑑於政策制定者繼續降低房地產業支配地位，重新平衡經濟，轉向以高階生產和消費為主。同時，更廣泛的政策轉變開始在內地部分行業中現成果，最明顯的是受惠於海外需求復蘇帶動的製造業，以及北京聚焦的高科技生產，當中電動車、醫療影像設備和重機械製造商持續鎖定海外市場。

第三個主題為「策略佈局時機」，基於紮實的基本面，富達繼續增持投資組合的風險部位，但各區域及行業表現預期將現分歧，其一是已開發市場的貨幣政策；如稍早預期，歐元區比美國先行減息，這雖有助歐洲充分利用近幾個月累積的正向動能，但歐元貶值風險意味歐洲央行後續寬鬆路徑將緊隨聯儲局政策。

富達國際投資策略董事簡立恆表示，從多元資產配置角度，該行持續看好投資股票的前景；至於固定收益，則偏好較高評級的企業債，因其需求較供應強勁；地域配置方面，美國股票今年錄得強勁升幅，雖然估值被推高，但受科技股的盈利動力帶動，其吸引力仍不可忽視。他又稱，美國大選或會為年末時間增加不穩定因素，正密切觀察其對財政政策的影響；此外，歐元區減息後，預計貨幣政策傳導將推動信貸標準放寬並支持經濟活動。

至於亞洲股市，富達持正面看法，其中印度股市的結構性增長機會持續，該行正留意即將推出的預算案，以衡量財政整頓路徑和開支範圍。至於台灣及韓國，該行認為，均受惠AI相關科技創新及半導體升級兩大動力推動貿易及出口，而中國內地就產品及服務需求漸漸改善，經濟活動步向正常化，當中製造業受惠於海外需求而逐步復蘇，並預料進一步的政策支持可幫助信貸增長及投資活動。日本股市方面，富達指出，今年以來受企業改革及正面盈利等結構性利好因素帶動做好，同時日本央行及聯儲局貨幣政策上的分歧，由此產生的收益利差正影響美元兌日圓匯價；鑑於日圓疲軟，投資者應注意日本央行的言論會否變得更強硬，這無疑將影響股市。

GUM：香港內地股市偏向正面

對於美國市場前景，強積金諮詢機構GUM亦稱「偏向正面」，指美國4月和5月的通脹數據表明通脹已有下降迹象，聯儲局主席鮑威爾有信心通脹將持續下降至2%，加上6月份非農就業數據做好，投資者普遍認為將在9月開始降息。至於日本、內地和香港股市，GUM同樣持「偏向正面」看法，因儘管日本第一季國內生產總值（GDP）按年出現負增長，但仍優於預期，加上就業市場整體保持穩健，失業率維持在2.6%，顯示日本經濟正逐步復蘇，惟需關注日圓匯率持續承壓，市場預期日本央行將於本月底的貨幣政策會議上加息，有助穩定匯率。至於內地和香港股市，GUM指出，雖然升幅落後於環球市場，但「三中全會」進一步明確中國未來的發展方向，有望為內地和香港股市創造上升的有利條件。

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[袁國守 退休綢繆]