西區尚逸主打細戶 高層望海景

明報記者 羅雨萱

攝影 馮凱鍵

尚逸樓花期長約18個月，總共提供161伙，戶型涵蓋開放式至3房，實用面積由213至666方呎不等；標準單位方面，主打一房戶（部分連儲物房），總數共87伙，佔全盤單位總數約54%；入場門檻最低的開放式戶，總數有38伙，佔比為23.6%。換言之，開放式及一房戶，總數共涉125伙，佔全盤單位總數161伙接近八成。項目7月開售至今累積售逾90伙。

鄰近兩港鐵站 提供161伙

可留意的是，尚逸亦有提供特色戶，包括平台特色單位及頂層特色單位，分別有5伙及4伙；預計高層單位可享維港海景。

尚逸位處德輔道西328號，鄰近港鐵香港大學站、西營盤站，步行前往上述兩個港鐵站均只需約5至7分鐘，相當便利；德輔道西亦有多條巴士線往返港島和九龍，另有電車貫穿港島區。

發展商現時開放兩個示範單位，室內設計以簡約淺色為主，令空間感更強，同時具備時尚感；其中兩房示範單位，以27樓A室為藍本，實用面積389方呎，樓層高度約3.5米，高樓底優勢令室內空間感十足。

入屋即見大廳與廚房，開放式廚房以墨綠色櫥櫃飾面佈置，木系櫥櫃增加視覺對比度。室內設計風格以簡約清新淺色為主，搭配小量鮮色家具或飾品做點綴；大廳開則四正，放置雲石餐枱可供4人用膳，客廳則有綠色梳化點綴，外連「三合一」露台。

樓層高度3.5米 突顯空間感

睡房裝設曲尺窗，望西區市景，房內設衣櫃，讓戶主增加收納空間；浴室具備雙門設計，房間可通往浴室。設計師將另一間房改成書房，增加私人空間。

另一示範單位參照27樓B室搭建，實用面積268方呎一房間隔，地面鋪設木系地磚，配襯白色牆身，方便戶主佈置家居；單位樓層高度同約3.5米，採開放式廚房設計，單邊組合櫥櫃，抽油煙機、微波爐等配套家電齊備；同時設摺疊式餐枱，方便收納。

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