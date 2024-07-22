荃灣本月暫錄116宗租務成交

梁仲維表示，上述業主今年3月、即全面「撤辣」後以560萬元購入單位，享租金回報率約3.5厘；而屋苑本月至今暫錄約9宗租務成交。

世宙兩房月租1.65萬 貴過3房

其他新界區屋苑亦紛錄租務成交，中原副區域營業經理王勤學表示，來港升學內地生繼續是租務生力軍，元朗世宙第5座高層H室，實用面積429方呎兩房間隔，獲兩名於理工大學就讀的內地生，以月租1.65萬元承租，實用呎租38.5元，月租料創屋苑兩房單位新高。

上述單位業主2015年以546.7萬元一手買入單位，享租金回報率3.6厘。

翻查資料，屋苑第2座低層A室，實用面積646方呎3房間隔，早前以月租1.63萬元租出、實用呎租25.2元，換言之，是次兩房租金相比3房，還要高出200元或1.2%。

內地生付一年20萬租偉華兩房

中原高級分行經理姚枝榮表示，沙田偉華中心第1座中層A室，實用面積358方呎兩房間隔，議價後以1.7萬元獲承租，實用呎租約47.5元，新租客為3名內地女學生，以先付一年租金方式、即逾20萬元租入單位；業主於2022年以560萬元購入單位，享約3.6厘租金回報率。

藝里坊‧1號一房呎租逾72元

市區方面，位置鄰近香港大學的西區半新樓盤的放租單位，亦持續受到內地學生垂青。

中原高級資深區域營業經理簡英譓表示，西營盤藝里坊‧1號中層F室，實用面積301方呎一房間隔，業主月租叫價2.38萬元，最新以2.18萬元租出，實用呎租逾72元，即減價2000元或逾8%，新租客為就讀香港大學的內地生。

上述單位業主於2024年3月、即全面「撤辣」後以732萬元買入，持貨數月即租出單位，享3.6厘租金回報率。