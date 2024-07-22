瑞銀亞洲：金價或續向上 招金購24758

【明報專訊】國際金價上周三一度高見每盎司2483.73美元後，上周四、五開始有所回落。港股方面，上周五金屬相關股整體向下，其中招金（1818）股價挫7.12%，跌幅較顯著。不過市場憧憬美國減息，美元或進一步回落，金價或有空間繼續走上。如投資者看好金價及金屬相關股，看好可留意招金認購（24758），行使價17.9元，2024年12月到期，有效槓桿約4.6倍；或S金認購（24450），行使價1868.5元，2024年12月到期，有效槓桿約13倍；如看淡可留意S金認沽（25609），行使價1615.5元，2025年4月到期，有效槓桿約10倍。
騰訊（0700）上周股價五連跌，卻持續獲北水淨流入。如看好可留意騰訊認購（25050），行使價472.42元，2024年12月到期，有效槓桿約9.5倍；如看淡可留意騰訊認沽（25305），行使價332.8元，2024年11月到期，有效槓桿約10倍。
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