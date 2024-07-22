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經濟
2024年7月22日星期一
技術取勝
投資策略
金融界倡降新股市值門檻 業界：市况弱難達標 港交所：定期檢討
近期部分新股上市費高 佔集資額逾半惹議
聲通月初剛掛牌 公布擬H股全流通
紅海危機影響 航運界料今年運費續高企
《決定》：增保障房供應 加速建租購並舉住房制
法興林凱祺：續超配中國股市 特別看好中特估
往績回顧：《Money Monday》上期測中美股調整
瑞銀張寧：促進民營經濟立法料加快 增信心
麥德龍收入跌 同系物美為最大客
FSMOne籲吸美國債鎖定高息 一年期孳息4.88厘 勝港元定存
港大型地產商債風險回報率不俗可吼
永隆伍氏第三代：組家辦聯盟分享資源
安全衣外骨骼減搬運腰傷風險
動力外骨骼研究 早在1960年代開始
環球經濟數據
金子：地緣風險增 黃金Call 10250
張兆聰：中廣核礦跌幅已大 有撈入價值
張兆聰：美債具值博率 留意TLT
伍禮賢：看好中東市場 留意南方東英沙特ETF
涂國彬：憧憬減息 帶動金價創新高
陳大為：「特朗普交易」抬頭 小心受累股
袁國守：特朗普上台 誰受惠？誰遭殃？
謝偉銓：要設法推動公屋住戶向上流動
暑假外遊簽帳 善用高回贈信用卡
沈永年：中山美食景點多 可盡情遊玩
投資相連保期滿 可轉買累積派息基金
陳正犖：歐元料整固 美元兌日圓強勢或逆轉
許健生：經營內地電商知易行難
溫傑：新世界銷售理想 持續優化財務組合
袁國守：博反彈宜採候低吸保守策略
林少陽：動物大遷徙式資金轉倉潮開啟
技術取勝：中電處上升通道
李聲揚：減息周期美股較差 不宜沾手？
蔡金強：特朗普掀翻全球主流交易
艾雲豪：中資企業的盛事經濟學
李順威：科技股跌只屬高飛折翼
劉思明：港股返跌軌 資金停泊公用股
瑞銀亞洲：金價或續向上 招金購24758
摩根大通亞洲：資金部署博反彈 騰訊購24974
周顯：完全自動駕駛料一年後可做到
王弼：市場太睇好美股 漠視政經風險
曾淵滄：匯控友邦或受惠中國擴開放
湯文亮：香港樓市正在乾塘
陳永傑：美經濟料向下 減息機會增
廖偉強：地產市場還有轉機
布少明：購買力蠢動 二手或破悶局
馬泰陽：美倘下半年減息 樓市信心勢增
本月一手成交有望重上逾千宗 柏蔚森系列9日累售254伙 吸金17億
4市區新盤伺機出擊 涉逾550伙
荃灣本月暫錄116宗租務成交
十大屋苑周末交投升四成 重上雙位數買賣
上月工廈買賣近15億 按月升24%
西區尚逸主打細戶 高層望海景
蝶翠峰成交呎價跌穿8000元
全球經濟續強 下半年股票仍吸引
技術取勝：中電處上升通道
【明報專訊】煤氣雙底回升（圖）
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金融界倡降新股市值門檻 業界：市况弱難達標 港交所：定期檢討
近期部分新股上市費高 佔集資額逾半惹議
聲通月初剛掛牌 公布擬H股全流通
紅海危機影響 航運界料今年運費續高企
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往績回顧：《Money Monday》上期測中美股調整
瑞銀張寧：促進民營經濟立法料加快 增信心
麥德龍收入跌 同系物美為最大客
FSMOne籲吸美國債鎖定高息 一年期孳息4.88厘 勝港元定存
港大型地產商債風險回報率不俗可吼
永隆伍氏第三代：組家辦聯盟分享資源
安全衣外骨骼減搬運腰傷風險
動力外骨骼研究 早在1960年代開始
環球經濟數據
金子：地緣風險增 黃金Call 10250
張兆聰：中廣核礦跌幅已大 有撈入價值
張兆聰：美債具值博率 留意TLT
伍禮賢：看好中東市場 留意南方東英沙特ETF
涂國彬：憧憬減息 帶動金價創新高
陳大為：「特朗普交易」抬頭 小心受累股
袁國守：特朗普上台 誰受惠？誰遭殃？
謝偉銓：要設法推動公屋住戶向上流動
暑假外遊簽帳 善用高回贈信用卡
沈永年：中山美食景點多 可盡情遊玩
投資相連保期滿 可轉買累積派息基金
陳正犖：歐元料整固 美元兌日圓強勢或逆轉
許健生：經營內地電商知易行難
溫傑：新世界銷售理想 持續優化財務組合
袁國守：博反彈宜採候低吸保守策略
林少陽：動物大遷徙式資金轉倉潮開啟
技術取勝：中電處上升通道
李聲揚：減息周期美股較差 不宜沾手？
蔡金強：特朗普掀翻全球主流交易
艾雲豪：中資企業的盛事經濟學
李順威：科技股跌只屬高飛折翼
劉思明：港股返跌軌 資金停泊公用股
瑞銀亞洲：金價或續向上 招金購24758
摩根大通亞洲：資金部署博反彈 騰訊購24974
周顯：完全自動駕駛料一年後可做到
王弼：市場太睇好美股 漠視政經風險
曾淵滄：匯控友邦或受惠中國擴開放
湯文亮：香港樓市正在乾塘
陳永傑：美經濟料向下 減息機會增
廖偉強：地產市場還有轉機
布少明：購買力蠢動 二手或破悶局
馬泰陽：美倘下半年減息 樓市信心勢增
本月一手成交有望重上逾千宗 柏蔚森系列9日累售254伙 吸金17億
4市區新盤伺機出擊 涉逾550伙
荃灣本月暫錄116宗租務成交
十大屋苑周末交投升四成 重上雙位數買賣
上月工廈買賣近15億 按月升24%
西區尚逸主打細戶 高層望海景
蝶翠峰成交呎價跌穿8000元
全球經濟續強 下半年股票仍吸引
金融界倡降新股市值門檻 業界：市况弱難達標 港交所：定期檢討
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環球經濟數據
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