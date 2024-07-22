袁國守：博反彈宜採候低吸保守策略

至於「外」，特朗普遇刺後，於今年11月美國總統大選勝算增加，往後中美關係或更緊張，貿易戰可能進一步升級，相信本港難獨善其身，故恒指近日續往下沉。最慘情的是，連本來抗跌力強的「中特估」亦回吐，資金有流走迹象，短線先觀望能否守得住萬七關口，如部署反彈，宜採取候低吸納的保守策略。

不過，上周閉幕的三中全會，審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，為往後政策訂下明確方向，現只等待具體刺激措施出台，戰友又不用過分悲觀。法興環球市場大中華經濟師林凱祺認為，三中全會提出的中長期政策大方向符合預期，指該行仍然維持中國股市在亞洲（不包括日本）股市配置上的「超配」評級，特別看好「中特估」相關國企，她會在今期封面故事詳細講解，不容錯過。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]