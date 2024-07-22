投資相連保期滿 可轉買累積派息基金

這15年來，李先生每月供款4000元，總供款共72萬元，原計劃是期滿時（現在）可累積至150萬元（假設平均年回報9%），再滾存15年後（假設平均年回報5%），戶口價值可達320萬元。

李先生明白這些回報率只是假設，最終都要看實際市場情况，而這10多年來，經歷了「歐豬五國」、新冠疫情、後疫情經濟疲態、俄烏戰爭、加息周期等等，在期滿時戶口價值達110萬元，平均年回報約5.3%，雖然和目標仍有點距離，但客觀地看近年的情况，其他客人更有虧蝕現象，所以李先生也不感到太失望。

李先生想知道：

1. 15年後有機會可滾存至320萬元嗎？需怎樣部署呢？

2. 這原本每月4000元供款，未來15年可怎處理，以達到最高成效呢？

筆者有以下想法：

1. 15年前李先生所購買的投資相連保險方案，在那個時代是一個不錯的選擇，以股票基金為主要的供款項目，利用平均成本法減低成本；

2. 相比15年前，李先生的心態有了明顯的分別：以前是較崇尚「高風險高回報」，現在是較着重「持盈保泰」；也許是因為已步入中年，對資產管理、配置方面也沒有當年敢於冒風險，而由於沒有新錢再投放（供款期已完結），組合已沒有平均成本法的效果，風險指數也是重要考量，現投資相連保險方案是否既可與時並進的同時，又可符合李先生現時實際考慮呢？筆者認為這是第一個要好好思考的課題！

3. 用15年時間將110萬元增值至320萬元，平均年回報是7.14%，以目前投資市場來說，是有點難度的，不過未來15年是否完全沒改善，筆者不敢胡亂評論，也沒有水晶球，只能說「在適當時做適當的事」，而筆者認為現時李先生其中較適當的事便是「收息」，待日後投資市場氣氛轉佳後，也可購入適度的較高風險項目！

待後市轉佳 可購較高風險項目

在15年期間，因應市場變化，投資產品亦推陳出新，以更切合當時市場及客戶的需求，而可收息的基金，尤是每月可將所收到的利息直接存入銀行戶口（通稱「分派類型」），近年更是雨後春筍，深受食息一族或風險承受能力較弱客群的青睞。

想真金白銀收息 可轉回分派類基金

很多客人對這類派息基金的派息情况尤感興趣，例如根據什麼準則釐定派息額？派息額是否穩定？基金價格的波幅是否大呢？

坦白說，這些條件要全部好好地符合的，相信難度很大，像李先生這些仍未需要真金白銀收息的客人來說，筆者建議轉買「累積類別」項目，將每月派息自動再作投資，那便是一個小型的平均成本法啊！若某一刻改變主意轉回收息，轉回「分派類別」也可。

既然現投資相連保險方案沒有提供分派級別基金，現在已期滿沒有提早贖回費，李先生大可將資金轉至新的方案。至於每月4000元供款未來15年可怎處理的問題，由於篇幅有限，下回再談。

鄺翠玲 美聯金融集團副總裁

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