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經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：特朗普上台 誰受惠？誰遭殃？

【明報專訊】早前本欄談到，若想投資賺錢，忌「我討厭政治」，近日又一單「政治事件」，足以改變至少未來幾年資金流向，說的是特朗普遇刺。避過一劫後的特朗普「人氣」急升，再次入主白宮的機會頗高，投資市場中的「贏家」和「輸家」或許不再一樣，哪些地區、行業及個股受惠？又哪些可能遭殃？

對美國政治有皮毛認識都知道，特朗普打的「政治牌」為「美國優先」（America First）。簡單來說，當全球利益現衝突，美國利益先行；按此邏輯，加關稅、驅逐非法越境者來得「合情合理」。此外，不少分析認為，一旦特朗普再次擔任美國總統，「犧牲」烏克蘭在所難免，因可大幅減省向基輔的軍事援助，即「利益歸於美國」。好些KOL更預測，收拾這些「殘局」後，特朗普政府（如勝出）將專心對付中國，各位如看過上周舉行的共和黨全國代表大會，相信會認同此看法（延伸閱讀：建議參看有機會成為下任美國副總統萬斯（J.D. Vance）2016年發表的自傳回憶錄《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy），已改編成電影，2020年於Netflix上架，看後對當前美國政局會有多點理解）。

美若針對內地 或波及港

因此，回到引言的問題，若特朗普再次上台，哪些地區、行業及個股將受惠或遭殃？按《基本法》第一章-總則第一條：「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分。」，若美國針對中國內地，說香港丁點影響也沒有，可能嗎？短視去看，港股上周又再失守萬八大關，全周插875點或4.78%，走勢偏弱，未知是否與特朗普「重臨」有關，但投資部署上較穩陣的做法，是在今年11月5日美國總統大選前，盡量避開港股，或嚴謹控制注碼。

至於美國的盟友如日本和印度，其股市年內有機會續創新高，可加入個人投資組合助分散風險。美股方面，摩根大通（美：JPM）值得盯實，因有外國媒體早前訪問特朗普，他稱如果贏得今年總統大選，將考慮任命摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）為財政部長，可見特朗普與摩通的關係不錯。况且，摩通基本面良好，受惠於投行收費上升等因素，第二季收入按年增長22%至502億美元，勝預期；利潤按年增25%至181.5億美元，其中大部分來自摩通交換Visa（美：V）股票的收益。再者，美股升勢有擴散迹象，由重磅科技股擴散至金融股，故摩通以至一眾金融股可進一步看好。

與馬斯克愈走愈近 與Meta有「牙齒印」

另一特朗普概念股是特斯拉（Tesla）（美：TSLA），原因在於特朗普遭槍手暗殺未遂後，特斯拉行政總裁馬斯克在旗下社交平台X寫道：「我完全支持特朗普總統，祝他早日康復。」上周《華爾街日報》更引述知情人士報道，馬斯克打算每月撥出約4500萬美元（約3.51億港元）給一個支持特朗普的新政治團體；若屬實，反映特朗普與馬斯克愈走愈近，加上特斯拉本身具備Robotaxi概念，前景充滿無限想像，過去一個月股價已率先反撲逾三成。

相反，要小心近日走勢回軟的Meta（美：META），因與特朗普有「牙齒印」，集團於2021年初宣布無限期暫停特朗普的facebook和Instagram帳戶，儘管該禁令已在去年1月解除，但特朗普表明，如果再次當選總統，就要將Meta創辦人朱克伯格在內的「選舉舞弊者」送進監獄，故Meta的「安危」值得關注。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]

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