明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
新經濟新天地

安全衣外骨骼減搬運腰傷風險

【明報專訊】由電機驅動的「外骨骼機械人」先進而又「高大上」，但亦因為成本一直無法大幅下降，在工業和服務業的實際應用少之又少。有本地大學博士生就另闢蹊徑和降低目標，研發一款由壓縮氣體驅動的「安全衣外骨骼」，專門在工人彎腰搬運重物時輔助腰部出力，減低腰部受傷的風險。

明報記者 薛偉傑

攝影 曾憲宗

理工大學建築及房地產學系博士生雷霆表示，他在大約一年前剛進入理大修讀博士課程時，開始研發一款由壓縮氣體驅動的軟性外骨骼機械人，稱為「安全衣外骨骼」。主要構思是讓「安全衣外骨骼」應用於建造業，在工人彎腰搬運重物時，輔助腰部出力，減低腰部受傷的風險。而成本、體積和重量要控制到相當低，令建築公司和工人樂於使用，令它有條件好像安全衣那麼普及。但亦因為要控制成本、體積和重量等，這款外骨骼並不能輔助手臂、肩頭和雙腳等出力。

「氣動人工肌肉」

支撐腰部出力

至於「安全衣外骨骼」的設計和原理，簡單來說，就是有6條可以充氣和放氣的管子在用戶的腰部後方，猶如6條「氣動人工肌肉」支撐用戶腰部。這6條管子的外層由類似尼龍紡織物製成，所以形狀有一定彈性。當用戶彎腰搬運重物時，貼着腰部的一枚壓力傳感器會偵測到，壓縮氣樽隨即快速向6條管子充氣，令它們變粗和變短。這樣6條管子就會產生一股力量支撐腰部，要回復原狀（回復原來的長度和直），用戶只需腰部回復挺直，「安全衣外骨骼」就會打開氣閥，放出6條管子內的氣體。

可輔助出力25%至33%

最多10公斤

至於「安全衣外骨骼」實際輸出力度有多大，則視乎用戶的體型和當時彎腰程度。一般來說，大約相當於用戶搬運物件重量的25%至33%，最多大約10公斤。舉例說，若用戶彎腰搬運20公斤重物件時，它可以輔助到5至6公斤。但如果用戶彎腰搬運重達100公斤物件，它最多只能輔助大約10公斤。要注意「安全衣外骨骼」只在用戶彎腰出力時，才能夠發揮輔助出力的作用。如果用戶已經回復到腰部挺直姿勢，即使雙手仍拿着重物，「安全衣外骨骼」也不能輔助出力。

雷霆和指導他研究的理工大學助理教授（研究）香皓林博士解釋，針無兩頭利，在嚴格控制成本、體積和重量的情形下，應用場景較少就是代價。「即是在你抱起長者那一刻會有些幫助，但當你企直之後，就要全部靠自己。」香皓林說。

企業可購大型充氣設備

自行為氣樽充氣

現時，「安全衣外骨骼」乃配合一個壓縮二氧化碳氣樽使用，壓力為9Bar（相當水下9米深壓力），儲存219克的二氧化碳，售價約60元。至於使用時間約介乎4至6小時，視乎用戶搬運物件頻率。

雷霆解釋，選擇接駁壓縮氣樽而不是電泵，是因為用壓縮氣樽充氣的反應時間較快。不過他亦考慮到，如果每日都要更換一兩樽全新的壓縮二氧化碳，運作成本會偏高。所以如果「安全衣外骨骼」真的量產，他會建議企業用戶購置一部較大的電動充氣設備，每日自行為氣樽充入普通空氣即可。

大量生產單價料1000元以內

這些電動充氣設備的體積大約相當於20公升的辦公室樽裝水，不到5分鐘已可為上述氣樽充滿壓縮空氣，售價在內地網上僅約1600元人民幣。

現時，「安全衣外骨骼」的原型約重2公斤（連氣樽）。至於售價方面，若真的商業化大量生產，他估計將可以控制在1000元以下。在「香港大學生創新及創業大賽2024」中，「安全衣外骨骼」就在數理機械組別中獲得優異獎。

雷霆表示，「安全衣外骨骼」現時的原型已可以拿到建築地盤試用。他已開始物色一些願意嘗試新科技的建築公司，和它們商討試用問題，希望找到40至60名工人試用。他預算，還要用差不多半年來完成試用，收集建築工人的反饋，以及徵詢承判商和分判商是否願意購買等。若三者的反應都正面，他就會正式成立公司，並且申請一些資助計劃將「安全衣外骨骼」商業化量產推出。但如果三者的反應未如理想，「安全衣外骨骼」就未必會真的量產，可能只會作為一個學術研究項目，發表一下成果。

雷霆和香皓林都希望，「安全衣外骨骼」可以商業化量產。他們甚至沒有申請專利保護。「如果真係有人跟風抄襲的話，相信會有助這種產品普及。」香皓林說。除了建築工人之外，他覺得「安全衣外骨骼」也可以幫到安老院的護理員，因為護理員不時需要抱一些不能行動的長者上落牀。

[新經濟新天地]

相關字詞﹕安老院 建築 動力外骨骼 香港大學生創新及創業大賽 理工大學 壓縮氣體 安全衣外骨骼 外骨骼 香皓林 雷霆

上 / 下一篇新聞

金融界倡降新股市值門檻 業界：市况弱難達標 港交所：定期檢討
金融界倡降新股市值門檻 業界：市况弱難達標 港交所：定期檢討
近期部分新股上市費高 佔集資額逾半惹議
近期部分新股上市費高 佔集資額逾半惹議
聲通月初剛掛牌 公布擬H股全流通
聲通月初剛掛牌 公布擬H股全流通
紅海危機影響 航運界料今年運費續高企
紅海危機影響 航運界料今年運費續高企
《決定》：增保障房供應 加速建租購並舉住房制
《決定》：增保障房供應 加速建租購並舉住房制
法興林凱祺：續超配中國股市 特別看好中特估
法興林凱祺：續超配中國股市 特別看好中特估
往績回顧：《Money Monday》上期測中美股調整
往績回顧：《Money Monday》上期測中美股調整
瑞銀張寧：促進民營經濟立法料加快 增信心
瑞銀張寧：促進民營經濟立法料加快 增信心
麥德龍收入跌 同系物美為最大客
麥德龍收入跌 同系物美為最大客
FSMOne籲吸美國債鎖定高息 一年期孳息4.88厘 勝港元定存
FSMOne籲吸美國債鎖定高息 一年期孳息4.88厘 勝港元定存
港大型地產商債風險回報率不俗可吼
港大型地產商債風險回報率不俗可吼
永隆伍氏第三代：組家辦聯盟分享資源
永隆伍氏第三代：組家辦聯盟分享資源
動力外骨骼研究 早在1960年代開始
動力外骨骼研究 早在1960年代開始
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：地緣風險增 黃金Call 10250
金子：地緣風險增 黃金Call 10250
張兆聰：中廣核礦跌幅已大 有撈入價值
張兆聰：中廣核礦跌幅已大 有撈入價值
張兆聰：美債具值博率 留意TLT
張兆聰：美債具值博率 留意TLT
伍禮賢：看好中東市場 留意南方東英沙特ETF
伍禮賢：看好中東市場 留意南方東英沙特ETF
涂國彬：憧憬減息 帶動金價創新高
涂國彬：憧憬減息 帶動金價創新高
陳大為：「特朗普交易」抬頭 小心受累股
陳大為：「特朗普交易」抬頭 小心受累股
袁國守：特朗普上台 誰受惠？誰遭殃？
袁國守：特朗普上台 誰受惠？誰遭殃？
謝偉銓：要設法推動公屋住戶向上流動
謝偉銓：要設法推動公屋住戶向上流動
暑假外遊簽帳 善用高回贈信用卡
暑假外遊簽帳 善用高回贈信用卡
沈永年：中山美食景點多 可盡情遊玩
沈永年：中山美食景點多 可盡情遊玩
投資相連保期滿 可轉買累積派息基金
投資相連保期滿 可轉買累積派息基金
陳正犖：歐元料整固 美元兌日圓強勢或逆轉
陳正犖：歐元料整固 美元兌日圓強勢或逆轉
許健生：經營內地電商知易行難
許健生：經營內地電商知易行難
溫傑：新世界銷售理想 持續優化財務組合
溫傑：新世界銷售理想 持續優化財務組合
袁國守：博反彈宜採候低吸保守策略
袁國守：博反彈宜採候低吸保守策略
林少陽：動物大遷徙式資金轉倉潮開啟
林少陽：動物大遷徙式資金轉倉潮開啟
技術取勝：中電處上升通道
技術取勝：中電處上升通道
李聲揚：減息周期美股較差 不宜沾手？
李聲揚：減息周期美股較差 不宜沾手？
蔡金強：特朗普掀翻全球主流交易
蔡金強：特朗普掀翻全球主流交易
艾雲豪：中資企業的盛事經濟學
艾雲豪：中資企業的盛事經濟學
李順威：科技股跌只屬高飛折翼
李順威：科技股跌只屬高飛折翼
劉思明：港股返跌軌 資金停泊公用股
劉思明：港股返跌軌 資金停泊公用股
瑞銀亞洲：金價或續向上 招金購24758
瑞銀亞洲：金價或續向上 招金購24758
摩根大通亞洲：資金部署博反彈 騰訊購24974
摩根大通亞洲：資金部署博反彈 騰訊購24974
周顯：完全自動駕駛料一年後可做到
周顯：完全自動駕駛料一年後可做到
王弼：市場太睇好美股 漠視政經風險
王弼：市場太睇好美股 漠視政經風險
曾淵滄：匯控友邦或受惠中國擴開放
曾淵滄：匯控友邦或受惠中國擴開放
湯文亮：香港樓市正在乾塘
湯文亮：香港樓市正在乾塘
陳永傑：美經濟料向下 減息機會增
陳永傑：美經濟料向下 減息機會增
廖偉強：地產市場還有轉機
廖偉強：地產市場還有轉機
布少明：購買力蠢動 二手或破悶局
布少明：購買力蠢動 二手或破悶局
馬泰陽：美倘下半年減息 樓市信心勢增
馬泰陽：美倘下半年減息 樓市信心勢增
本月一手成交有望重上逾千宗 柏蔚森系列9日累售254伙 吸金17億
本月一手成交有望重上逾千宗 柏蔚森系列9日累售254伙 吸金17億
4市區新盤伺機出擊 涉逾550伙
4市區新盤伺機出擊 涉逾550伙
荃灣本月暫錄116宗租務成交
荃灣本月暫錄116宗租務成交
十大屋苑周末交投升四成 重上雙位數買賣
十大屋苑周末交投升四成 重上雙位數買賣
上月工廈買賣近15億 按月升24%
上月工廈買賣近15億 按月升24%
西區尚逸主打細戶 高層望海景
西區尚逸主打細戶 高層望海景
蝶翠峰成交呎價跌穿8000元
蝶翠峰成交呎價跌穿8000元
全球經濟續強 下半年股票仍吸引
全球經濟續強 下半年股票仍吸引