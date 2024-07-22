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經濟
新股巡禮

麥德龍收入跌 同系物美為最大客

【明報專訊】上月底，零售食品快速消費供應鏈解決方案服務商麥德龍供應鏈（下簡稱：「麥德龍」）向港交所（0388）遞交上市申請，也代表着「中國超市教父」張文中重回本港資本市場「再叫糊」。不過，遇上內地零售增長放緩，再者麥德龍收入連續兩年下跌，張總最終能否再續香港上市夢？

撰文 旻晞

自物美商業於2016年初完成私有化退市後，張文中於2021年將物美集團旗下物美超市及麥德龍中國組成物美科技嘗試來港上市，未竟全功下，張文中又將物美科技重組，把物美科技旗下零售業務包括物美超市、麥德龍中國轉移至物美集團，僅保留麥德龍商業及物美Sourcing組成今日的麥德龍，再衝刺香港新股市場。

「中國超市教父」重回港資本市場在望

目前張文中透過以上中間實體合共擁有麥德龍已發行股本約73.31%。為何上文說張文中重回本港資本市場「再叫糊」？因為張文中另一位「兒子」、從事零售數字化解決方案的多點（DMALL）其實早於今年4月便率先向港交所遞表，與麥德龍同時「排隊」中。麥德龍是次來港上市，聯席保薦人包括瑞銀及招商證券國際，兩者連同招銀國際則擔任多點的聯席保薦人。

麥德龍從事的食品快消供應鏈解決方案，主要包括有三大類，即是食品服務及配送解決方案、福利禮品解決方案，以及零售商配送解決方案（包括向零售商的產品銷售及供應鏈服務）。以收入劃分，零售商配送解決方案為主要收入來源，佔去年總收入64.7%；至於食品服務、福利禮品等分別佔12.6%及13%。前兩者業務主要針對的對象為企業政府等客戶，而後者則有如「B2B2C」模式，面向廣大批發商、零售商的配送物流方案。基於服務對象的不同，似乎亦奠定三者業務的毛利率的高低，按去年數據，食品服務及配送解決方案利錢最高，毛利率達20.6%；福利禮品解決方案17.7%；零售商配送方案則3.7%。故零售商配送方案儘管佔集團總收入逾六成，惟只提供21%毛利，食品服務及配送方案才是麥德龍最大毛利來源，佔27.4%。

事實上，麥德龍的零售商配送方案服務對象，又以同系公司為主。截至去年底，麥德龍於內地為物美集團的100家麥德龍門店，以及366家物美超市門店及304家物美便利店提供零售商配送解決方案。於是乎，不難發現往績期間，麥德龍五大客戶佔收入一直維持大約64%；而最大客戶佔收入比便佔61%至62%，這最大客戶其實就是物美集團。一般而言，客戶集中度偏高所帶來的風險便是一旦失去有關客戶對公司營運有着關鍵影響，但既然最大客戶是自己人，好的方向想，流失客戶的風險較少，但壞的方向想，要提高服務收費水平也非易事，所謂「本是同根生、相煎何太急」？

市場競爭大 受內地零售放緩影響

要減低對物美的依賴難度亦高，因麥德龍所身處市場競爭之激烈非比尋常。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年收入計，內地五大食品快消供應鏈解決方案服務商，以及五大零售供應鏈解決方案服務商的市場份額，恰好同樣是0.8%。作為兩者市場的「二哥」，麥德龍的市場份額亦僅為0.2%。再者，食品快消費供應鏈方案也好，零售供應鏈方案也好，也僅是一個較為狹義的定義，放大來看，其實相關服務亦同樣面對綜合供應鏈方案供應商的競爭，這個界別充斥不少「巨無霸」企業、諸如京東物流（2618）、菜鳥等等，要在「紅海」中存活已非易事。

同時過去3年，內地零售市場亦非一帆風順，新冠疫情令物美於內地的實體超市業務大受影響。2022年，麥德龍收入倒退2.6%至271億元（人民幣，下同），公司解釋，減少主要是由於食品服務及配送解決方案，以及商品批發的收入減少，儘管部分跌幅被福利及禮品解決方案收入增加所抵消。而前兩者收入下跌，便主要是由於客戶需求受到公共衛生事件影響而下降。

不過到去年疫後復常，但麥德龍收入仍要下跌，跌幅甚至加快至8.3%。集團這次解釋主要是由於對物美集團的產品銷售減少，因其門店數量減少約15%，以及戰略性地採納會員機制，暫時失去尚未成為會員的消費者購買，這便恰恰反映了高度依賴單一客戶的風險。有趣是另一個影響麥德龍收入減少的原因是「隨着公共衛生事件的逐步消退，消費者需求普遍下降趨勢」；同時福利及禮品方案收入減少，亦是因公共衛生事件「導致客戶（特別是政府部門）於2022年對集團的供應需求相對較高以保障當地居民福址」，即比較基數高因而下跌。那麼有疫情，收入倒退；疫情過後，收入仍是倒退，怎麼辦？

何况去年內地社會零售銷售於2022年較低基數下錄7.2%增長，但踏入今年內地零售銷售增幅逐月收窄，如剛公布的6月份零售銷售增長僅2%，按月下跌0.12%，為去年7月以來首次按月收縮。在這大環境下，麥德龍今年業務或面臨更大挑戰。

資產負債率逾100% 手頭現金減72%

此外，麥德龍財政狀况亦令人關注。過去3年，其資產負債率均超過100%；長期資不抵債。去年底，負債總額達308億元，當中流動負債佔128億元，手頭現金則只有5.27億元，按年大減72%。而截至今年4月底，其流動負債淨額高達82.3億元，較去年底高出88%，或反映其財政狀况於今年首4個月見進一步惡化。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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