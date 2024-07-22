明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

《決定》：增保障房供應 加速建租購並舉住房制

【明報專訊】上周舉行並已閉幕的三中全會，早前審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》（下稱《決定》），昨新華社公布有關《決定》全文。於內房方面，《決定》提出，加速建立租購並舉的住房制度，取消普通住宅和非普通住宅標準，加大保障性住宅建設和供給，滿足勞工團體剛性住房需求，以及充分賦予各城市房產市場調控自主權，取消或調減房屋限購政策。

滿足一般家庭居住需求的普通住宅，通常於優惠政策方面有較多的政府支持，反之滿足高端買家住房需求的非普通住宅，政策優惠較為少。

支持長期資金入市

在金融方面，《決定》亦重申完善金融監管體系，推動金融高水平開放，穩慎紮實推進人民幣國際化，發展人民幣離岸市場；推進數字人民幣研發和應用，加快建設上海國際金融中心。

同時提出發展多元股權融資，加速多層次債券市場發展，提高直接融資比重；健全投資者保護機制，促進資本市場健康穩定發展，防風險、強監管，促進資本市場健康穩定發展，支持長期資金入市；完善大股東、實際控制人行為規範約束，以及上市公司分紅激勵約束機制；提高上市公司質量，強化上市公司監管與下市制度及開放條件下金融安全機制；又指建立統一的全口徑外債監管體系，積極參與國際金融治理。

相關字詞﹕房屋政策 長期資金 債券 去庫存 非普通住宅 內房 保障性住房 普通住宅 《決定》 三中全會

上 / 下一篇新聞

金融界倡降新股市值門檻 業界：市况弱難達標 港交所：定期檢討
金融界倡降新股市值門檻 業界：市况弱難達標 港交所：定期檢討
近期部分新股上市費高 佔集資額逾半惹議
近期部分新股上市費高 佔集資額逾半惹議
聲通月初剛掛牌 公布擬H股全流通
聲通月初剛掛牌 公布擬H股全流通
紅海危機影響 航運界料今年運費續高企
紅海危機影響 航運界料今年運費續高企
法興林凱祺：續超配中國股市 特別看好中特估
法興林凱祺：續超配中國股市 特別看好中特估
往績回顧：《Money Monday》上期測中美股調整
往績回顧：《Money Monday》上期測中美股調整
瑞銀張寧：促進民營經濟立法料加快 增信心
瑞銀張寧：促進民營經濟立法料加快 增信心
麥德龍收入跌 同系物美為最大客
麥德龍收入跌 同系物美為最大客
FSMOne籲吸美國債鎖定高息 一年期孳息4.88厘 勝港元定存
FSMOne籲吸美國債鎖定高息 一年期孳息4.88厘 勝港元定存
港大型地產商債風險回報率不俗可吼
港大型地產商債風險回報率不俗可吼
永隆伍氏第三代：組家辦聯盟分享資源
永隆伍氏第三代：組家辦聯盟分享資源
安全衣外骨骼減搬運腰傷風險
安全衣外骨骼減搬運腰傷風險
動力外骨骼研究 早在1960年代開始
動力外骨骼研究 早在1960年代開始
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：地緣風險增 黃金Call 10250
金子：地緣風險增 黃金Call 10250
張兆聰：中廣核礦跌幅已大 有撈入價值
張兆聰：中廣核礦跌幅已大 有撈入價值
張兆聰：美債具值博率 留意TLT
張兆聰：美債具值博率 留意TLT
伍禮賢：看好中東市場 留意南方東英沙特ETF
伍禮賢：看好中東市場 留意南方東英沙特ETF
涂國彬：憧憬減息 帶動金價創新高
涂國彬：憧憬減息 帶動金價創新高
陳大為：「特朗普交易」抬頭 小心受累股
陳大為：「特朗普交易」抬頭 小心受累股
袁國守：特朗普上台 誰受惠？誰遭殃？
袁國守：特朗普上台 誰受惠？誰遭殃？
謝偉銓：要設法推動公屋住戶向上流動
謝偉銓：要設法推動公屋住戶向上流動
暑假外遊簽帳 善用高回贈信用卡
暑假外遊簽帳 善用高回贈信用卡
沈永年：中山美食景點多 可盡情遊玩
沈永年：中山美食景點多 可盡情遊玩
投資相連保期滿 可轉買累積派息基金
投資相連保期滿 可轉買累積派息基金
陳正犖：歐元料整固 美元兌日圓強勢或逆轉
陳正犖：歐元料整固 美元兌日圓強勢或逆轉
許健生：經營內地電商知易行難
許健生：經營內地電商知易行難
溫傑：新世界銷售理想 持續優化財務組合
溫傑：新世界銷售理想 持續優化財務組合
袁國守：博反彈宜採候低吸保守策略
袁國守：博反彈宜採候低吸保守策略
林少陽：動物大遷徙式資金轉倉潮開啟
林少陽：動物大遷徙式資金轉倉潮開啟
技術取勝：中電處上升通道
技術取勝：中電處上升通道
李聲揚：減息周期美股較差 不宜沾手？
李聲揚：減息周期美股較差 不宜沾手？
蔡金強：特朗普掀翻全球主流交易
蔡金強：特朗普掀翻全球主流交易
艾雲豪：中資企業的盛事經濟學
艾雲豪：中資企業的盛事經濟學
李順威：科技股跌只屬高飛折翼
李順威：科技股跌只屬高飛折翼
劉思明：港股返跌軌 資金停泊公用股
劉思明：港股返跌軌 資金停泊公用股
瑞銀亞洲：金價或續向上 招金購24758
瑞銀亞洲：金價或續向上 招金購24758
摩根大通亞洲：資金部署博反彈 騰訊購24974
摩根大通亞洲：資金部署博反彈 騰訊購24974
周顯：完全自動駕駛料一年後可做到
周顯：完全自動駕駛料一年後可做到
王弼：市場太睇好美股 漠視政經風險
王弼：市場太睇好美股 漠視政經風險
曾淵滄：匯控友邦或受惠中國擴開放
曾淵滄：匯控友邦或受惠中國擴開放
湯文亮：香港樓市正在乾塘
湯文亮：香港樓市正在乾塘
陳永傑：美經濟料向下 減息機會增
陳永傑：美經濟料向下 減息機會增
廖偉強：地產市場還有轉機
廖偉強：地產市場還有轉機
布少明：購買力蠢動 二手或破悶局
布少明：購買力蠢動 二手或破悶局
馬泰陽：美倘下半年減息 樓市信心勢增
馬泰陽：美倘下半年減息 樓市信心勢增
本月一手成交有望重上逾千宗 柏蔚森系列9日累售254伙 吸金17億
本月一手成交有望重上逾千宗 柏蔚森系列9日累售254伙 吸金17億
4市區新盤伺機出擊 涉逾550伙
4市區新盤伺機出擊 涉逾550伙
荃灣本月暫錄116宗租務成交
荃灣本月暫錄116宗租務成交
十大屋苑周末交投升四成 重上雙位數買賣
十大屋苑周末交投升四成 重上雙位數買賣
上月工廈買賣近15億 按月升24%
上月工廈買賣近15億 按月升24%
西區尚逸主打細戶 高層望海景
西區尚逸主打細戶 高層望海景
蝶翠峰成交呎價跌穿8000元
蝶翠峰成交呎價跌穿8000元
全球經濟續強 下半年股票仍吸引
全球經濟續強 下半年股票仍吸引