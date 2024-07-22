近期部分新股上市費高 佔集資額逾半惹議

本報統計自4月以來共28隻新股的上市費與集資額比例，發現當中上市費用佔集資額逾一半有6隻新股，佔比21%（見圖）。本月2日於GEM上市的元續科技（8637）佔比81.5%更為誇張，而主板則以武漢有機（2881）的74.3%為最高；佔比65.6%的方舟健客（6806），其上市開支1.28億元，甚至高於茶百道（2555）的1.23億元、但後者集資額足足是方舟的13倍。

梁定邦：與檢討最低市值屬兩回事

港交所去年刊發「新上市申請人指南」，整合及匯集所有與新上市申請相關的指引材料，第一章列出有關上市資格及上市合適性的指引，其中第1.2A分章舉例說明新上市申請人的業務經營在哪些情况下可能會出現可持續性問題，如財務表現實力下滑或出現重大虧損、核心業務的嚴重變動、業務及其前景因無法控制的外部因素面臨迫切威脅的變化等，從而可能會影響到其上市合適性；同時亦列舉評估上市合適性的其他考慮因素，如上市是否符合其業務策略等，並討論港交所的審閱重點及方針。

香港資本市場專業人員協會會長黃偉誠指出，檢討上市要求與近期個別新股活動，不能混為一談，如公司或市場有違規行為，監管機構應作出行動。

證監會前主席梁定邦就指出，港交所有關指引列舉評估上市合適性的考慮因素，上市委員會在審批時會特別留意這些情况，並按個別情况作出考慮，認為這與檢討最低市值是兩回事。