明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

金融界倡降新股市值門檻 業界：市况弱難達標 港交所：定期檢討

【明報專訊】現時主板新股上市，按盈利測試準則，除須符合最近一年盈利最少3500萬元外，亦要達到最低市值5億元要求，即引伸歷史市盈率（PE）為14.3倍。惟有統計指出，過去兩年半主板上市公司所在的16個行業中，有13個行業的平均歷史市盈率都低於14.3倍。香港資本市場專業人員協會及上市公司商會認為，鑑於現時市况低迷及很多行業PE較低，令上市申請人就算達到最低盈利要求，都未能滿足最低市值要求，建議港交所（0388）檢討已符合盈利要求申請人的最低市值要求，以提升本港新股市場競爭力。港交所就回應，會定期檢視有關規定，以回應市場的發展狀况。

明報記者 梁慧雯

港交所於2018年2月，將主板新股上市時的預期最低市值要求，由2億元增加至5億元。其後於2022年1月，按盈利測試準則，將主板上市申請人的盈利要求，由5000萬元提高至8000萬元，當中最近一年盈利要求亦提高至最少3500萬元（見表）。

香港資本市場專業人員協會會長黃偉誠以個人身分撰文指出，市盈率會按市况不斷變化，受外在環境、主觀因素等左右，非公司可控制，即使符合盈利要求的申請人，在低市盈率市場環境或行業下，仍有可能未能滿足上市條件。

多個交易所若盈利達標 沒市值要求

他根據市場數據所作的統計顯示，由2022年1月1日至2024年6月5日期間，在主板上市的16個行業分類中，有13個的平均歷史市盈率是低於14.3倍。而在今年6月5日，在16個行業中，亦有8個是低於14.3倍；當中房地產、工業產品、服務及能源類行業，平均歷史市盈率較低，由11.9倍至13.1倍不等。意味有關行業的公司，就算盈利達3500萬元，都未能滿足最低市值要求，需要更高盈利，才能滿足市值要求，認為這樣並不公平。

上市公司商會：現逾14倍PE上市難獲垂青

他又指出，全球很多主要市場，新上市要求都集中在財務表現如盈利要求及營運條件等，沒有最低市值要求。其中紐約交易所、上海及深圳交易所，如若干盈利要求符合，不設最低市值要求。納斯達克就採分級制，有不同財務表現指標，讓有強收入或現金流公司，不用符合最低市值要求。

他建議港交所提高彈性，發行人如符合財務要求，如有持續盈利、收入或現金流等，只要上市時符合最低公眾持股量，可考慮取消最低市值要求；又或可考慮向符合盈利要求的公司授予臨時豁免，並就市值要求做廣泛市場諮詢。

香港上市公司商會總幹事黃明偉亦表示，港交所2018年提高市值要求時，當時市况好，惟目前市况低迷，公司以逾14倍PE上市，根本賣不出股票，認為港交所應不時按市况檢討上市要求，考慮調低市值要求，令公司可完成集資，搞活香港新股市場。

梁定邦：交易所應與市場溝通

證監會前主席梁定邦表示，香港情况不能與其他市場直接比較，因香港只有一間交易所，但部分海外市場不只一間交易所，發行人可按其要求在不同交易所上市，故相關交易所的彈性較大。雖然美國市場在符合盈利要求下，不設最低市值要求，但美國有交易量要求，如在指定時間內不達標，可被要求退市，所以亦不能完全可比較。不過，他認同目前市况較差，若市場有聲音要求檢討最低市值，交易所應與市場溝通及諮詢。

公共專業聯盟財經政策發言人甄文星認為，市值取決於市場狀况，因此目前5億元的最低市值要求，在市場低迷期間，可能會妨礙很多公司上市。

港交所發言人指出，會繼續定期檢視有關規定，以回應市場發展狀况，為不同類型的企業提供優質的融資平台，同時保障市場質素。

上 / 下一篇新聞

近期部分新股上市費高 佔集資額逾半惹議
近期部分新股上市費高 佔集資額逾半惹議
聲通月初剛掛牌 公布擬H股全流通
聲通月初剛掛牌 公布擬H股全流通
紅海危機影響 航運界料今年運費續高企
紅海危機影響 航運界料今年運費續高企
《決定》：增保障房供應 加速建租購並舉住房制
《決定》：增保障房供應 加速建租購並舉住房制
法興林凱祺：續超配中國股市 特別看好中特估
法興林凱祺：續超配中國股市 特別看好中特估
往績回顧：《Money Monday》上期測中美股調整
往績回顧：《Money Monday》上期測中美股調整
瑞銀張寧：促進民營經濟立法料加快 增信心
瑞銀張寧：促進民營經濟立法料加快 增信心
麥德龍收入跌 同系物美為最大客
麥德龍收入跌 同系物美為最大客
FSMOne籲吸美國債鎖定高息 一年期孳息4.88厘 勝港元定存
FSMOne籲吸美國債鎖定高息 一年期孳息4.88厘 勝港元定存
港大型地產商債風險回報率不俗可吼
港大型地產商債風險回報率不俗可吼
永隆伍氏第三代：組家辦聯盟分享資源
永隆伍氏第三代：組家辦聯盟分享資源
安全衣外骨骼減搬運腰傷風險
安全衣外骨骼減搬運腰傷風險
動力外骨骼研究 早在1960年代開始
動力外骨骼研究 早在1960年代開始
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：地緣風險增 黃金Call 10250
金子：地緣風險增 黃金Call 10250
張兆聰：中廣核礦跌幅已大 有撈入價值
張兆聰：中廣核礦跌幅已大 有撈入價值
張兆聰：美債具值博率 留意TLT
張兆聰：美債具值博率 留意TLT
伍禮賢：看好中東市場 留意南方東英沙特ETF
伍禮賢：看好中東市場 留意南方東英沙特ETF
涂國彬：憧憬減息 帶動金價創新高
涂國彬：憧憬減息 帶動金價創新高
陳大為：「特朗普交易」抬頭 小心受累股
陳大為：「特朗普交易」抬頭 小心受累股
袁國守：特朗普上台 誰受惠？誰遭殃？
袁國守：特朗普上台 誰受惠？誰遭殃？
謝偉銓：要設法推動公屋住戶向上流動
謝偉銓：要設法推動公屋住戶向上流動
暑假外遊簽帳 善用高回贈信用卡
暑假外遊簽帳 善用高回贈信用卡
沈永年：中山美食景點多 可盡情遊玩
沈永年：中山美食景點多 可盡情遊玩
投資相連保期滿 可轉買累積派息基金
投資相連保期滿 可轉買累積派息基金
陳正犖：歐元料整固 美元兌日圓強勢或逆轉
陳正犖：歐元料整固 美元兌日圓強勢或逆轉
許健生：經營內地電商知易行難
許健生：經營內地電商知易行難
溫傑：新世界銷售理想 持續優化財務組合
溫傑：新世界銷售理想 持續優化財務組合
袁國守：博反彈宜採候低吸保守策略
袁國守：博反彈宜採候低吸保守策略
林少陽：動物大遷徙式資金轉倉潮開啟
林少陽：動物大遷徙式資金轉倉潮開啟
技術取勝：中電處上升通道
技術取勝：中電處上升通道
李聲揚：減息周期美股較差 不宜沾手？
李聲揚：減息周期美股較差 不宜沾手？
蔡金強：特朗普掀翻全球主流交易
蔡金強：特朗普掀翻全球主流交易
艾雲豪：中資企業的盛事經濟學
艾雲豪：中資企業的盛事經濟學
李順威：科技股跌只屬高飛折翼
李順威：科技股跌只屬高飛折翼
劉思明：港股返跌軌 資金停泊公用股
劉思明：港股返跌軌 資金停泊公用股
瑞銀亞洲：金價或續向上 招金購24758
瑞銀亞洲：金價或續向上 招金購24758
摩根大通亞洲：資金部署博反彈 騰訊購24974
摩根大通亞洲：資金部署博反彈 騰訊購24974
周顯：完全自動駕駛料一年後可做到
周顯：完全自動駕駛料一年後可做到
王弼：市場太睇好美股 漠視政經風險
王弼：市場太睇好美股 漠視政經風險
曾淵滄：匯控友邦或受惠中國擴開放
曾淵滄：匯控友邦或受惠中國擴開放
湯文亮：香港樓市正在乾塘
湯文亮：香港樓市正在乾塘
陳永傑：美經濟料向下 減息機會增
陳永傑：美經濟料向下 減息機會增
廖偉強：地產市場還有轉機
廖偉強：地產市場還有轉機
布少明：購買力蠢動 二手或破悶局
布少明：購買力蠢動 二手或破悶局
馬泰陽：美倘下半年減息 樓市信心勢增
馬泰陽：美倘下半年減息 樓市信心勢增
本月一手成交有望重上逾千宗 柏蔚森系列9日累售254伙 吸金17億
本月一手成交有望重上逾千宗 柏蔚森系列9日累售254伙 吸金17億
4市區新盤伺機出擊 涉逾550伙
4市區新盤伺機出擊 涉逾550伙
荃灣本月暫錄116宗租務成交
荃灣本月暫錄116宗租務成交
十大屋苑周末交投升四成 重上雙位數買賣
十大屋苑周末交投升四成 重上雙位數買賣
上月工廈買賣近15億 按月升24%
上月工廈買賣近15億 按月升24%
西區尚逸主打細戶 高層望海景
西區尚逸主打細戶 高層望海景
蝶翠峰成交呎價跌穿8000元
蝶翠峰成交呎價跌穿8000元
全球經濟續強 下半年股票仍吸引
全球經濟續強 下半年股票仍吸引