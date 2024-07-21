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經濟
2024年7月21日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
死機事件拖累 微軟市值被蘋果超前 科網股普遍挫 美三大指數跌1%
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馮其十：內地經濟承壓而上
馮其十：內地經濟承壓而上
【明報專訊】本周，內地經濟「半年報」揭曉，呈現多個亮點。步入下半年，內地經濟增長有支撐，但仍面臨不少壓力。上半年，內地經濟總體延續恢復向好態勢，在多個領域展現出積極迹象。
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