薛偉傑：科大訊飛展示「訊飛星火」V4.0

即時辨識翻譯 兼懂刪虛字

科大訊飛更在香港公開展示多款新產品，包括6月份才在內地發表、號稱全面對標GPT-4 Turbo的人工智能語言大模型「訊飛星火」V4.0。其中，它的即時語音辨識和翻譯功能，尤其令人印象深刻。

只見科大訊飛的員工以普通話說話，屏幕上就即時看到辨識成文字（簡體中文），以及同步翻譯成英文、法文、西班牙文、日文、韓文、俄文等6種語言。科大訊飛聲稱，實際上其技術可以即時翻譯成80多個語種，只是屏幕無法展示這麼多種文字。示範者又故意假裝說話結結巴巴，說出「這個這個」這些虛字，人工智能技術辨識完之後，懂得自動將之刪除。

原來，香港立法會去年9月開始上線用來提高會議記錄效率的智慧騰錄系統，就是採用有關技術。不過，香港立法會只使用了「普通話/廣東話/英文」的三語混合引擎。

學習機批改一頁作文不到1分鐘

另外還有一款外型好像平板電腦、稱為「學習機」的家用產品，辨識一頁原稿字的中文文章，再以人工智能技術完成批改，還不到1分鐘。據悉，這產品在內地的售價由4000多元人民幣起；但暫時不知它何時可以支援繁體中文字，以及在香港推出。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]