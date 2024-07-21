Ackman新基金上市 百萬粉絲作招徠

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、《金融時報》、路透社、《華爾街日報》

Pershing Square USA本月初舉行路演，據報擬集資約250億美元，料約八成新資金來自機構投資者，其餘向散戶着手。據其上市申請文件顯示，招股價為每股50美元，每手100股，不計手續費，入場費至少5000美元，將於紐交所掛牌，代號擬為「PSUS」。

文件披露，不少大行做全球協調人，如花旗、瑞銀、美銀、傑富瑞等，另有大行如富國銀行、加拿大皇家銀行、BTG Pactual、巴克萊、德銀等做帳簿管理人。阿克曼表示，旗下對冲基金管理公司Pershing Square Capital Management會向Pershing Square USA注資5億美元，這筆資金會留守至少10年。

X有137萬粉絲

指網上形象為估值帶來溢價

阿克曼一向熱愛於社交媒體曝光，在X平台上更獲137萬名用戶追蹤，不時在網上發表出眾言論，例如批評現任美國總統拜登，支持前總統特朗普重選總統。有猶太血統的他，又於以哈戰爭發生時，在社交平台批評美國大學高層縱容校園出現反猶太言論。今次他便用其名氣作新基金賣點，更向潛在投資者揚言，其網上形象會為基金估值帶來溢價。

據多名參加過投資者推介會的人士透露，阿克曼在會上吹捧自己在X平台上坐擁大量追隨者，又將該基金與一些估值較該基金資產帳面價值高出逾一倍的公司相比，相信基金最終會獲納入大路的股票指數。

阿克曼旗下已有Pershing Square Holdings在歐洲上市，今次擬在美國上市的Pershing Square USA註冊為40 Act基金，在向外發布消息方面所受的監管較歐洲寬鬆。

在美上市監管寬

可藉發言吸引散戶交投

阿克曼向投資者表示，以其社交媒體形象，希望藉公共平台討論其投資策略，例如他所選取的投資產品等。他解釋，由於過往因監管關係，未能討論投資活動，揚言未來將不遺餘力地向股東報告投資組合的最新狀况，又稱他偶爾會作大額投資，並在網上談論，以防金融市場暴跌，又可能討論一些熱門題目，例如為何大家要就利率、大宗商品價格等作對冲，或者討論市場所關心的黑天鵝事件。為了擴大及善用名氣，新基金亦擬仿效「股神」巴菲特旗下巴郡（美：BRK.A、BRK.B）的股東會，為時長、受眾廣，阿克曼料股東會有望吸引數以千計股東出席。

《金融時報》引述某名投資經理稱，他與阿克曼交談過，指出Pershing Square Holdings在倫敦上市，因為監管規例較嚴，阿克曼不可發布有關該基金的帖文，但新基金在美國掛牌，阿克曼便可適量發言，為其預料交易量會擴大的原因，而新基金亦正正針對散戶。

《華爾街日報》曾指出，Bill Ackman擬將旗下公司搬上市，是用其社交媒體的名氣來換取資金。該報又指自2008年金融海嘯以來，公開市場不太追捧對冲基金，故鮮有對冲基金上市，預料Pershing Square USA掛牌後將成異數。

彭博智庫分析師David Cohne分析，該基金收費較Bill Ackman一般對冲基金低，加上Bill Ackman在社交媒體的名氣，相信基金上市後，有望成為美國最大型的上市封閉式基金，並較其資產淨值有溢價。

不收業績表現費成另一賣點

Pershing Square USA另一賣點，是不收業績表現費，改為收取相當於基金資產價值2%的管理費，且於上市後一年免收管理費，方便散戶入場買賣。阿克曼表示，新基金大致會模仿他旗下對冲基金，集中投資大企業，並會受「真正董事局」監督。他又稱，將於季度電話會議與投資者溝通，講述投資變動，或於X上發布重要訊息。

（企業地球村）