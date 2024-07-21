英皇1年內沽物業套現39億

出售15項物業予大股東 套逾11億

英皇國際指出，最新出售的舖位及工廈單位，商舖部分多位於銅鑼灣波斯富街、堅拿道東、登龍街，以及尖沙嘴彌敦道和山林道，料完成出售後不會錄得盈利或虧損。集團套現所得，不少於90%會用於擴充營運資金、擴展發展物業及投資物業，餘額作一般營運資金。

在此之前，該集團已在5月落實以7億元代價，向附屬公司英皇娛樂酒店（0296）出售中環奧卑利街公寓大廈；同月亦以1億元出售柴灣安全倉單位予第三方；連同去年7月宣布向楊氏家族出售北角健威坊商場，套現近19.43億元。在這一年內4次出售動作，共套現38.975億元，為近年罕見。另該集團在今年4月宣布成立基金，用作參與投資物業，做法亦為該系公司所無，反映該集團的營運策略有新變化。