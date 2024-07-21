黃金海灣．意嵐首輪188伙沽清

最快今加推 擬本周次輪銷售

樓花期約16個月的黃金海灣．意嵐，昨日進行首輪銷售，折實入場費184.2萬元起，銀碼較細，吸引上車客及投資者捧場，開售前收逾7660票，超購逾39倍。

發展商特意租用尖沙嘴富豪九龍酒店配合銷售，買家昨日分階段到達酒店報到，高峰時，有逾百名買家及代理在酒店等候，逼滿宴會廳及行人通道，場面熱鬧。

旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，A組大手買家大多最少購入兩伙，其中一組買家更購入5伙。

旭日國際集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，為回應市場需求，最快今日加推，計劃於本周作次輪銷售。

柏蔚森III今推108伙 超購近53倍

主打1房及兩房戶的啟德跑道區柏蔚森III，由新世界（0017）及遠展（0035）合作發展，樓花期約13個月，將於今日推售108伙，折實入場費由419.6萬元起。項目昨日截止認購，過去7日累收逾5800票，當中包括柏蔚森I首輪向隅客重新入票的「復活票」，超額認購近53倍。

豪宅新盤續有捧場客，嘉里（0683）旗下九龍半山緹外，昨招標售出第3座地下A室花園大宅，實用4176方呎，4房4套加雙工人房間隔，附設2041方呎花園，連同一個車位，成交價1.8億元，實呎約43,103元。項目自2022年10月起銷售，迄今售出20伙，吸金64.6億元，成交實呎約6.1萬元。

澐璟連沽4伙 吸金逾3億

另華潤置地（海外）及保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，昨日連沽4伙，單日吸金逾3.08億元。其中一組買家購入兩伙，2座16樓A室，實用1909方呎，成交價7865.08萬元，實呎4.12萬元；另買家同時購入毗鄰B室，實用1870方呎，成交價7667萬元成交，呎價4.1萬元。發展商表示，項目自2022年底開售至今，累售256伙、套現逾107.4億元。

[香港地產]