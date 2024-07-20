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2024年7月20日星期六
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恒指挫360點穿牛熊線 3個月低 內房中特估受壓 三中全會後待刺激措施
高盛：三中全會政策立場大致符預期
港投伙銀河通用拓「具身智能」機械人
中國投資者5月沽美股債 破紀錄達426億美元
香水品牌管理公司穎通申主板上市
英航冬季香港倫敦線減至每日一班 聯合航空擬恢復港直航紐約 來回票價2.76萬
國泰快運6‧30載客9.2萬 創爆疫後單日新高
投資推廣署：半年19英企攻港或擴充
科大訊飛港設總部 擬5年投資4億
中移6月移動客突破10億戶
知乎回購16% A類股權 每股3.5美元 溢價約7%
金發局：71%建議獲政府採納
冠忠7161萬向億航智能 採購無人駕駛航空器
Netflix次季訂戶增805萬 遠超預期 《柏捷頓家族》等熱爆推高收視 今季收入預測保守
OpenAI與博通等 洽開發新AI晶片
Tesla加州銷量連跌3季 股價早段跌逾3%
Blue Coast現8伙二手「賣殼」放售 或蝕使費離場 律師：買家須查清公司背景
CCL按周挫0.25% 四大指數連跌5周
本月新盤成交550宗 等同上月逾八成
映灣園兩房1.7萬租出 內地專才每呎31元承租
萬科2480萬沽出葵涌工廈單位
新地15商場斥2000萬推盛夏奧運優惠
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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