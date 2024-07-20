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經濟

香港地產

萬科2480萬沽出葵涌工廈單位

【明報專訊】市場氣氛淡靜下，發展商積極出售非核心物業；由萬科持有的葵涌和宜合道63號工廈麗晶中心B座2樓1室，在上月中以2480萬元易手；據悉，萬科在2012年透過收購，成為南聯地產的控股股東，因而持有有關物業。

另資料顯示，旺角太子道西150號太子商業大廈地下B舖，面積約3000方呎，上月底以5250萬元連租約易手、折合呎價約1.75萬元，登記買家為置業發展有限公司，註冊董事包括資深投資者陳孝家等；上述商舖由3個租戶承租，月租收入24.68萬元，即新買家可享租金回報率約5.6厘。

太子道西地舖售5250萬 業主帳蝕四成

原業主2010年6月以8480萬元購入，翌年11月曾以1.58億元獲投資者承接，惟及後取消交易，最新以5250萬元易手，即較高位回落1.055億元或67%，是次沽出物業，帳面蝕約3230萬元，物業14年間貶值38%。

大埔地舖4000萬沽 18年升值1.67倍

此外，市場消息指出，大埔大榮里6至10號永樂樓地下A舖連入則閣樓，面積合共2200方呎，新近以4000萬元易手、呎價約1.82萬元；商舖現時由連鎖家品零售商日本城租用，月租15.7萬元，租期至明年6月，即買家可享租金回報率約4.7厘；原業主2006年9月以1498萬元購入，持貨近18年，帳面獲利2502萬元或1.67倍。

相關字詞﹕陳孝家 萬科

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