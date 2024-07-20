本月新盤成交550宗 等同上月逾八成

【明報專訊】綜合市場資訊，7月迄今新盤市場，累積錄得約550宗一手買賣，已達上月全月約670宗的82%；可留意的是，新世界（0017）及遠展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森III，將於明日首輪開售108伙之際，同區多個新樓錄得成交，包括嘉華（0173）牽頭的啟德海灣、中海外（0683）旗下現樓項目維港1號等。