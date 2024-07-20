Blue Coast現8伙二手「賣殼」放售 或蝕使費離場 律師：買家須查清公司背景

單位總數642伙的Blue Coast，預計關鍵日期為明年12月，樓花期仍有約17個月，雖然項目受預售樓花同意書方案所限，落成前不可轉售，惟政府「撤辣」後，吸引不少買家以公司名義購入，市場消息稱，項目現有約8個二手放盤，全以「賣殼」形式放售。

據悉相關放盤單位主要屬兩房及3房戶，叫價約1050萬至2380萬元、實呎2.3萬至2.5萬元，業主開價較3個月前購入價，開高逾2%至15%不等。

據了解，其中一名內地客4月以約4062萬元購入兩伙，當中實用972方呎第1B座中低層D室，以2380萬元放售、意向實呎24,486元，較購入價約2321萬元，僅高約59萬元或2.5%；市場消息稱，業主為求加快出貨，開出3%佣金予代理，加上購入時的稅項和雜費，料即使成功售出亦要蝕使費。

上述內地客同時以約1741萬元購入第2A座低層F室，實用748方呎3房戶，現以1780萬元放售、意向實呎23,797元，叫價較購入價高39萬元或2.2%，同樣有機會蝕使費售出。

地政總署：樓花買家簽契約前禁轉售

Blue Coast於3月底開價，至4月正式發售前勁收2.8萬票，項目迄今已售出568伙，吸金逾107億元。

律師梁永鏗指出，以公司買賣形式轉售樓花物業，相信手續上問題不大，但買家需查清楚有關公司背景。

就有樓花盤以「賣殼」形式二手放售，地政總署回覆本報查詢指出，據該署預售樓花同意方案的現行規定，「樓花」買家在簽訂轉讓契約前不得將單位轉售，有關規定載於地政總署通函第72E號的附件，以及地政總署訂定的買賣合約標準格式內，地政總署發出的預售樓花同意書中明確列明。

此外，不受預售樓花同意方案影響的「舊契樓」，亦有二手放售個案。

Belgravia Place開放式戶放盤 高購入價27%

市場消息稱，作為「撤辣」後首開售樓盤、恒地（0012）長沙灣巴域街Belgravia Place，錄個別二手放售，單位為實用199方呎、第1B座低層16室開放式戶，叫價410萬元放售、意向實呎2.06萬元，較3月購入價323萬元，高87萬元或27%。

明報記者