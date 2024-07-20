OpenAI與博通等 洽開發新AI晶片

【明報專訊】美國科技媒體《The Information》引述知情人士稱，ChatGPT母企OpenAI正與博通（Broadcom）（美：AVGO）在內的晶片設計商商討，準備合作開發新AI晶片。據稱，OpenAI尋求自行生產AI晶片，以應對其ChatGPT、GPT-4及DALL-E3等AI模型面臨的圖像處理器（GPU）短缺問題，減低對Nvidia（英偉達）（美：NVDA）晶片的倚賴。分析認為，倘OpenAI與博通達成合作協議，OpenAI將成為繼Alphabet（美：GOOG）、Meta（美：META）及字節跳動之後，博通第四大訂製晶片客戶。博通股價早段升2%。
減倚賴Nvidia晶片
《The Information》引述3名消息人士稱，OpenAI聘用了曾為Google研發AI晶片的工程師，並決定開發自家AI晶片。OpenAI發言人稱，正與業內人士及政府對話，商討如何加強利用所需的基礎設施，確保AI的好處獲廣泛利用。
了解OpenAI計劃的人士向《金融時報》稱，限制AI發展的因素是產能：晶片的產能、電力的產能及運算能力，OpenAI不會袖手旁觀，讓其他人搶先建設。
博通與Google一直合作開發建張量處理器（tensor processing unit，TPU），在設計客製化AI晶片方面擁有豐富經驗。
彭博社此前報道，OpenAI行政總裁SamAltman計劃集資數十億美元，建立晶片生產網絡，英特爾（美：INTC）、台積電（美：TSM；台：2330）及三星電子（韓：005930）被視為潛在合作伙伴。
（綜合報道）
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