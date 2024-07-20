中移6月移動客突破10億戶

野村調升目標價至89元

該行表示，中移動次季收入增長或因宏觀經濟而放緩，政府和企業業務尤其明顯，但仍是該行核心跟進的防守型股票，因中移動的資產負債表和現金流可支撐其股息支付，帶來持續的高單位數股息收益率。

野村預計，公司服務收入將實現低個位數增長，與同業平均水平一致。得益於良好的成本控制，或有助其盈利增長。不過，該行下調該股2024至2026財年的服務收入預測0.3%至0.7%，並下調其盈利預測1.2%至1.7%，反映新興業務增長放緩的影響。

另一方面，野村調低中國聯通（0762）目標價1.4%至7元，投資評級由「買入」降低至「中性」。該行表示，中聯通工業互聯網業務受到經濟增長放緩的影響，或導致次季服務收入增長低於行業平均水平。同時，該行認為公司在政府和企業數字業務擴張可能影響應收帳款，導致壞帳風險增加，以及現金流增長放緩。

儘管通過更嚴格的成本控制，如網絡運營成本、人員成本等，公司或能夠在次季實現低個位數的營收增長的情况下，維持較好的利潤增長率。該行下調2024至2026財年的收入預測2%至4%，並下調利潤預測4%至6%，反映新興業務增長放緩的影響。