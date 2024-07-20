科大訊飛港設總部 擬5年投資4億

孫東：助力港AI生態圈發展

創科及工業局長孫東在出席簽約儀式時表示，香港已聚集一大批海內外龍頭企業，科大訊飛落戶數碼港及設立國際總部，包括國際研發中心、國際業務總部和國際貿易及資金管理平台，以及訊飛醫療在數碼港設立國際研究院，將助力香港人工智能生態圈的發展。

陳細明：超算中心年內投入服務

數碼港主席陳細明表示，人工智能超算中心將於年內分階段投入服務。同時，數碼港已匯聚200家企業專注於人工智能和數據科學的研發、應用及基礎建設，科大訊飛及訊飛醫療的落戶可多方面提升數碼港人工智能生態結構，助力香港人工智能的創新研發、成果轉化及產業化發展，並以人工智能多元的應用潛力燃動數字經濟及智慧城市發展，吸引更多海內外的人工智能龍頭企業來港樹立標竿。