科大訊飛港設總部 擬5年投資4億

【明報專訊】內地智能語音和人工智能企業科大訊飛及旗下訊飛醫療昨日於數碼港設立國際總部，其計劃在5年內投資4億港元，並建立一個150人團隊推動研發及拓展海外市場，匯聚數萬名開發者形成人工智能生態群。研發項目涵蓋深度開發智能語音、構建大模型及AI基礎設施，包含智能教育、粵語智能語音產品、數據處理訓練等，而訊飛醫療將在數碼港設立國際研究院，聚焦於融合醫療健康及AI的前沿技術研究。
孫東：助力港AI生態圈發展
創科及工業局長孫東在出席簽約儀式時表示，香港已聚集一大批海內外龍頭企業，科大訊飛落戶數碼港及設立國際總部，包括國際研發中心、國際業務總部和國際貿易及資金管理平台，以及訊飛醫療在數碼港設立國際研究院，將助力香港人工智能生態圈的發展。
陳細明：超算中心年內投入服務
數碼港主席陳細明表示，人工智能超算中心將於年內分階段投入服務。同時，數碼港已匯聚200家企業專注於人工智能和數據科學的研發、應用及基礎建設，科大訊飛及訊飛醫療的落戶可多方面提升數碼港人工智能生態結構，助力香港人工智能的創新研發、成果轉化及產業化發展，並以人工智能多元的應用潛力燃動數字經濟及智慧城市發展，吸引更多海內外的人工智能龍頭企業來港樹立標竿。