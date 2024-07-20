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經濟

國泰快運6‧30載客9.2萬 創爆疫後單日新高

【明報專訊】國泰航空（0293）公布6月份客貨運量數據，國泰航空與香港快運於6月30日合共接載約9.2萬名乘客，為疫情以來單日最高載量。今年首6個月，兩家航空公司合共接載約1350萬名乘客。

月內，國泰載客量按年增18.7%至183.77萬人次，月內收入乘客千米數按年上升23.7%。乘客運載率下跌4.2個百分點至83.5%，可用座位千米數按年增30%。首6個月，載客量按年增36.4%至1065.96萬人次，可用座位千米上升42.7%，收入乘客千米數升34.9%。

留學生回港帶動長途航線需求

貨運方面，期內按年增加12%至12.46萬公噸貨物。貨物收入噸千米數按年上升 5.6%，運載率下跌 2.1 個百分點至 59.6%，可用貨物噸千米數則按年增9.4%。今年首6個月，載貨量按年增加 10.5%至71.95萬公噸，可用貨物噸千米數增加11.4%，貨物收入噸千米數升4.6%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，留學生回港高峰期帶動長途航線需求，美國、加拿大、英國和歐洲航線的載客率各均接近90%。貨運方面，儘管6月份一般是淡季，但貨運需求卻超乎預期。來自香港、中國內地、日本，以及歐洲的按年增長尤其強勁。

展望未來，國泰料往返寧波和開恩茲這兩條航線將廣受顧客歡迎。貨運方面，下半年向來為傳統旺季，預料上半年的穩健需求將會維持。

相關字詞﹕貨運 客運量 國泰

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