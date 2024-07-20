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經濟

中國投資者5月沽美股債 破紀錄達426億美元

【明報專訊】彭博報道，由於中美外交緊張局勢持續升溫，中國投資者5月拋售的美國股票和債券創新高。根據美國財政部最新數據顯示，中國基金合共淨賣出426億美元的長期證券，包括國債、政府機構債（agency bonds）、公司債等，創下歷史新高。今年首5月累計出售797億美元的證券。

Global X投資策略師Billy Leung表示，由於美國總統大選的不確定，中國投資者或因而拋售美國證券降低風險，以及為可能出現的政治影響減持美元資產。資料顯示，中國基金出售的長期證券有一半以上是國債，其次是政府機構債和股票。事實上，中國是美國國債最大的外國持有者之一，其資金流動受債券投資者和地緣政治策略師的密切關注，中美緊張關係加劇亦會引起市場猜測。北京或將其外匯儲備從美國資產轉移出來，此舉可能增加國債收益率的上行壓力。

星展宏觀策略師Weilian Chang指出，由於美元價值過高、美國股市相對於中國股市估值高昂，以及去槓桿化令流動性需求增加，中國投資者有充分理由從美國資產轉向多元化。基於經濟基本因素及美國大選的政治不確定，中國基金拋售美國資產的趨勢可能會持續下去。報道又指，自2017年底以來，中國持有的國債及債券已減少4400億美元，不過同期比利時持有美國國債卻大增1590億美元，持有的美國股票、政府機構債及其他債券仍有所增加，一般相信比利時是作為中資託管戶口，反映中國可能只是調倉而非減倉。

相關字詞﹕中國基金 中國股市 外匯儲備 地緣政治 美國總統大選 美股

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