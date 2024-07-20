港投伙銀河通用拓「具身智能」機械人

優先考慮港上市 助培育本地相關人才

「具身智能」即通過AI大模型，令由定點行為，變得可自行推理及決定下一步行為。銀河通用成立於去年5月，業務專注於具身智能通用機械人研發，公司已推出首款人形智能機械人Galbot G1，今年6月宣布完成7億元人民幣的天使輪融資，投資者更是星光熠熠，包括京東（9618）、啟明創投及藍馳創投等。

銀河通用將在港開展戰略佈局，包括建設本地團隊促進香港具身智能技術和產業發展，同時在青年人才培養方面作出具體承諾，包括探索與香港大專院校合作打造「香港國際具身智能人才交流中心」及創建實驗室；定期舉行講座等，5年內將培育500名以上掌握相關領域基礎知識和技能的人才；明年起與香港機構合作推出青少年的具身智能設計或應用比賽以培養人才。

財政司長陳茂波表示，銀河通用的機械人Galbot已能配合簡單的指令，理解背後邏輯再抓取物品，期待未來銀河通用更多發揮在香港扎根的優勢，開拓更多前沿科研項目、培育更多人才。

陳家齊表示，港投公司已有不少項目進入深度磋商階段，將會陸續公布更多項目。今次投資銀河通用，是看中其具身智能的前沿技術及頂尖團隊，透過今次投資令港投公司的AI佈局更加全面，應用場景由工業及生命科技，逐漸走進日常生活。

北大—銀河通用具身新智能聯合實驗室主任王鶴表示，具身智能機械人最終目標是令機械人有能力執行人類做到的各種體力勞動，現階段發展先由與人類接觸強度不太高的簡單活動展開，其中一個探索的場景是夜間零售，機械人可負責在店舖向速遞員發貨，希望1至2年時間內在港開展應用，5年後大範圍覆蓋，未來再逐漸走入家庭。

他又指，現時機械人技術仍未達到家庭場景水平，重點研發機械人雙手協調靈活操作的技能，以及安全度，預料10至15年後可逐漸成長為媲美家用汽車的普及程度；價格範圍會較為廣闊，根據不同性能、用料等而定，最低價可能只需數萬元。