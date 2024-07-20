高盛：三中全會政策立場大致符預期

料續放寬政策振經濟

高盛續指，三中全會通常與短期政策措施無關，不過今次提及實現全年經濟社會發展目標、落實好宏觀政策、增強宏觀政策取向一致性，以及外部環境挑戰等，認為顯示內地會繼續放寬政策，以在下半年提振經濟，而內地偏向漸進推重大改革，避免在近期加添經濟困難。高盛認為內地有機會加強清理房地產庫存、解決地方債問題、改革戶口制度和土地制度，但也有可能提及消費稅和房產稅。

瑞銀認為，公報內容新措辭不多，與近期政府政策和領導講話精神基本一致，會議重申至2035年基本實現社會主義現代化的長期目標，顯示未來10年經濟平穩增長依然十分重要。營商環境方面，當局特別提出保證國企與非國企依法平等使用資本、土地、勞動力等生產要素、公平參與市場競爭等，當局料將加快民營經濟促進法立法，將有助提振投資者信心。

摩根士丹利稱，公告重申現有總體政策框架，包括優先考慮供應鏈自給自足、技術創新和綠色轉型，只提及幾個新政策範疇，包括量力而行地保障民生、改善公共服務制度、收窄城鄉差距等。另全會要求實現全年增長目標，或反映內地將加快利用剩餘三分之二的年度國債發行額度，改變上半年財政支出收緊的情况。

匯豐指公報顯示未來當局將穩步擴大對外開放。去年以來內地資金流出，因為人民幣利率或會長期偏低，內地需更多開放和市場導向政策，以吸引或挽留外國投資。短期而言，匯豐認為人民幣仍面臨持續有資金流出，但同時未有資金穩定流入，三中全會完結後，人行或會再放鬆匯率調整，容許人民幣緩慢走貶。