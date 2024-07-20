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經濟

恒指挫360點穿牛熊線 3個月低 內房中特估受壓 三中全會後待刺激措施

【明報專訊】隔晚美股回落，加上中共三中全會閉幕，市場待短期刺激經濟措施，港股隨外圍低開174點後，最多跌402點，低見17,376點，恒指最終失守現處17,476點的250天平均線或牛熊線，收報17,417點，跌360點或2%，跌至4月底以來低位（見圖）。國指收報6165點，跌141點或2.3%，科指跌76點或2.1%，至3536點，三大指數均以近3個月低位收市。內地當局未見新招撐樓市，內房股回吐壓力大，中特估轉趨疲軟，成跌市焦點。分析師認為，如果恒指進一步回落至17,200點以下的首季交易範圍，值博率會回升。

大市成交額1020億元，較周四增加17%，但北水連續15日南下淨流入於周四「斷纜」後，南向資金昨天大幅改善至淨買入61.24億元。全周計，恒指累跌876點或約4.78%，科指累跌246點或約6.5%，齊見近兩個月最大按周跌幅，國指累跌367點或約5.6%。

北水重新淨流入 61億掃貨

內房股捱沽，藍籌龍湖（0960）及華潤置地（1109）分別跌約5.9%和5.7%，中國海外（0688）瀉4.2%。其他內房股沽壓沉重，世茂（0813）瀉8.4%，融創中國（1918）跌5.2%，萬科企業（2202）跌4.9%。

中特估成跌市焦點（見表），油價上升，三桶油卻走低，中海油（0883）跌4.8%「最傷」，中國石油（0857）跌4.7%，中國石化（0386）跌3.3%。內銀普遍向下，郵儲銀行（1658）跌3.8%，建設銀行（0939）及工商銀行（1398）均跌逾2.5%。中特估龍頭之一的中國移動（0941）跌1.1%，其他兩隻內地電訊股逆市向上。重磅科技股ATMXJ受壓，京東集團（9618）跌3.3%，阿里巴巴（9988）跌2.6%，小米（1810）跌1.9%，美團（3690）及騰訊（0700）分別跌1.6%和1.4%。科指除了3隻股份外，其他全線向下，同程旅行（0780）及東方甄選（1797）分別跌6%及5.7%。

分析：中特估除息後現技術沽壓

第一上海首席策略師葉尚志表示，中特估仍未擺脫回吐走勢，因該類股份於6月逐步除息完畢後，下一次可獲取派息時間最快需等到9月，其間令該類股份出現技術沽壓。但在現時整體不明朗因素仍多，疊加利率趨勢向下，他相信相關股份的股價回吐至5月高位以下之後，將再次浮現吸納價值。

明報記者

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