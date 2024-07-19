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經濟
國際金融

歐央行維持利率不變 歐元兌美元微跌

【明報專訊】已於6月啟動減息周期的歐洲央行，一如預期維持利率按兵不動，將隔夜存款利率維持在3.75厘、主要再融資利率維持在4.25厘，而邊際貸款利率維持在4.5厘。歐洲央行行長拉加德昨表示，下次9月政策會議的決定將「完全開放」，並將在獲得更多數據後決定是否需要再次減息。市場押注歐洲央行將在今年餘下時間減息兩次，歐元兌美元昨晚跌0.2%至1.0906。

預告次季經濟增長或遜首季

拉加德警告，歐元區的增長風險「傾向下行」，指環球經濟轉弱，主要經濟體之間的貿易緊張形勢升級，將為歐元區經濟增長帶來壓力。她又表示，高利率對經濟活動的打擊，亦可能比預期大。她指出，投資數據預示，歐元區今年增長緩慢，並預告歐元區第二季經濟增長，可能低於首季的0.3%按季增幅。

關於通脹方面，歐洲央行指出，一些潛在通脹指標，由於一次過因素而在5月有所上升，但大多數通脹指標在6月恢復穩定，又或輕微下降，數據符合央行對中期通脹前景的評估。不過歐洲央行警告，歐元區通脹壓力仍然高企，服務業通脹上升，整體通脹可能會在明年很長一段時間內，維持在2%目標之上。

拉加德預計，今年餘下時間，通脹將在目前水平附近波動，這部分由於與能源相關的基礎效應。歐元區6月通脹率按年升2.5%，較5月下調0.1個百分點。她表示，隨着勞動成本增長放慢，加上限制性貨幣政策發揮作用，預計明年下半年的通脹率將回落至歐洲央行的目標。

拉加德稱，當局正研究支持通脹前景的3個關鍵因素——薪酬增長、企業利潤率及生產力，若數據確認目前的通脹回落進程持續，將增強歐洲央行在明年底前實現通脹恢復至2%目標的信心。她又重申，歐洲央行不會為利率政策設定既定路線。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕歐元 通脹 減息預期 歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde） 歐洲央行

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